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Korona bitiyor ağrı dinmiyor

#Koronavirüs#Ağrı#Şikayet
Korona bitiyor ağrı dinmiyor

Koronavirüsü ayakta atlatıp daha sonra ‘COVID sonrası sendromu’ yaşayanlar araştırıldı. Korona sonrası ağrı şikâyetlerinin daha çok hastalık sırasında tat ve koku kaybı yaşayanlarda olduğu ortaya çıktı.

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Türkiye’de ayakta tedavi gören ancak Post-COVID Sendromu yaşayan hastalar üzerinde araştırma yapıldı. Araştırmayı ‘ilk’ yapan özellik ise ağrıların ne tür olduğunu tanımlayan çalışma olması. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi tarafından yürütülen araştırma 705 hasta üzerinde, 17 merkezde, 19 araştırmacı ile gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ayşegül Ketenci, “COVID-19’da ilk verilere göre erkekler daha ağır geçiriyordu ancak Post- COVID’den en çok etkilenenler 40’lı yaşlardaki kadınlar” dedi.

AĞRILARIN ÖZELLİĞİ ÇOK ŞİDDETLİ OLMASI

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından yürütülen çalışmayı Prof. Dr. Ayşegül Ketenci, Hürriyet’e anlattı: “Post- COVID Sendromu’nda şikâyetler iki türlü ilerliyor. Hastaların ağrıları COVID-19 geçirdiği sırada başlamış ve 3 aydan fazla devam etmiş olacak. Ya da COVID-19 sırasında veya enfeksiyonu geçirdikten sonraki 2 ay içinde başlamış olacak. Ağrıların ortak özelliği çok şiddetli olmaları. Hastaların yaklaşık yarısında yaygın ağrı ve şiddetli yanıcı, batıcı, kesici, bıçaklanır tarzda ağrının olduğunu gördük. Aynı zamanda hastaların yüzde 40’ında da mekanik ağrı vardı. Mekanik ağrılar daha çok erkeklerde görüldü. COVID-19 nedeniyle evde kalmak da kasları zayıflatıyor ancak bir diğer temel neden de kasların enfeksiyon nedeniyle etkilenmesi. Hastalar egzersiz yapmaya niyetlendiği zaman ağrılar şiddetleniyor. Ancak uygun tedavi ile 6 ay içinde büyük çoğunluğu geçiyor.”

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ADRES, UZUN SÜRELİ İZLEM POLİKLİNİKLERİ

Prof. Dr. Ketenci, iki çarpıcı hasta örneği de anlattı: “Bir hastamda COVID-19 sonrası hızlı ilerleyen bir kemik erimesi başladı ve bu nedenle kalça protezi takıldı. Yine başka bir örnekte ise korona geçiren bir meslektaşımız ciddi ağrılar sonrası yine kemik erimesi ile karşı karşıya kaldı. Tedaviyle proteze gerek kalmadan iyileşebilir. Türkiye’de birçok devlet hastanesi, üniversite hastanesi ve özel hastanede COVID-19 Uzun Süreli İzlem Polikliniği açıldı. Büyükşehirler başta olmak üzere birçok bölgedeki poliklinikler sayesinde enfeksiyon geçiren ancak şikayetleri devam eden hastalar burada tedavi ediliyor.”

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KADINLARDA DAHA FAZLA

* Prof. Dr. Ketenci, Post-COVID Sendromu’nun özelliklerini şöyle sıraladı:

* 40’lı yaşlardaki kadınlarda daha fazla.

* Hastalık süresince koku ve tat kaybı yaşayanlar Post-COVID Sendromu için önemli bir aday. Bunun nedeni koku ve tat kaybının, kan-beyin bariyerini geçerek virüsün beyni etkilediğini göstermesi.

* Tiroidi olan hastalarda daha sık görülüyor.

* COVID-19 nedeniyle yakınlarını kaybetmiş olanlarda ağrılar psikolojik olarak değerlendiriliyor ancak bu da Post-COVID Sendromu kaynaklı oluyor.

* Hastaların yüzde 70’i kadın yüzde 30’u erkek.

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#Koronavirüs#Ağrı#Şikayet

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