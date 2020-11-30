Korona bir aileyi yok etti

Mersin Tarsus’ta emlakçılık yapan Murat Karabulut (37), bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Karabulut, tedaviye alındığı hastanede 14 Kasım’da hayatını kaybetti. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşarken COVID-19 semptomları gösteren Fadime Karabulut (67) da hastaneye kaldırıldı. Testleri pozitif çıkan anne Karabulut da 16 Kasım’da yaşamını yitirdi. COVID-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Karabulut ailesinden bir üzücü haber daha geldi. COVID-19 testleri pozitif çıkarak Mersin Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan Murat Karabulut’un ablası Selda Karabulut (40) da 24 Kasım’da hayatını kaybetti. Son olarak Murat Karabulut’un diğer ablası Şehriban Karabulut Bircan da koronaya yakalandı. Kaldırıldığı hastanede tedavi gören Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ personeli Şehriban Karabulut Bircan (45), ailenin son ferdi olarak hayatını kaybetti.

ÜZÜNTÜDEN BEBEĞİ DÜŞTÜ

Murat Karabulut’un, daha önce korona testi pozitif çıkan ancak hastalığı atlatan hamile eşi Buket Karabulut (32) ise 25 Kasım’da, yaşadığı stres ve üzüntü nedeniyle rahatsızlanarak özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Buket Karabulut karnındaki 7 aylık erkek bebeğini kaybetti. Anne, oğlu ve 2 kızı aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Eşini, kayınvalidesini ve 2 görümcesini koronadan, karnındaki bebeğini de üzüntüden kaybeden Buket Karabulut’un gözyaşları dinmedi.