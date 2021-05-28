Korkut Eken’e kritik soru: ‘Atilla Peker niye oradaydı’

Sedat Peker, 1996’da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin olarak eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT’çi emekli yarbay Korkut Eken’le ilgili iddialarda bulundu. “Adalı cinayeti için kendisine gelindiğini ve kardeşi Atilla Peker’i önerdiğini” iddia eden Peker, daha sonra Adalı’nın başka bir ekip tarafından öldürüldüğünü öne sürüp Korkut Eken’i adres gösterdi. Bu konudaki iddia ve açıklamalar şöyle:

Fethiye’de 23 Mayıs’ta gözaltına alınan Atilla Peker ve koruması adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ATİLLA PEKER

1) Peker’in kardeşi Atilla Peker savcılığa verdiği dilekçede, gazeteci Adalı’yı öldürmek için Korkut Eken’le Kıbrıs’a gittiklerini öne sürdü: “Korkut Eken ile THY’nin tarifeli uçağı ile Kıbrıs’a gittik. Korkut Eken bana ‘JERIKO’ bir silah verdi ve belimde silah olmak suretiyle uçağa bindik. Kıbrıs’ta Sivil Savunma Daire Başkanlığı’na gittik. Orada Kurmay Albay Galip Mendi ile tanıştım. Sonrasında yan odada Korkut Eken, ‘Uzi’ marka bir silahı bana verdi, susturucunun nasıl sökülüp takılacağını öğretti. Beyaz Renault Toros marka araçla Kutlu Adalı isimli şahsın evinin çevresinde keşif yaptık. Daha sonraki süreçte İstanbul’da bir otelde Sedat Peker ve birkaç kişinin olduğu odada Korkut Eken ile görüştüm. Bana hitaben gülerek, ‘Atilla biz Kıbrıs işini hallettik biliyor musun’ dedi.”

Kutlu Adalı, Kıbrıs Barış Harekâtı öncesinde Rauf Denktaş’ın 11 yıl özel kalem müdürlüğünü de yaptı.

ESKİ JANDARMA GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ

2) Eski Jandarma Emekli Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi ise iddiaları şöyle yanıtladı: “1994-1996 arasında Sivil Savunma Daire Başkanlığı’nda görevliydim. 1996 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı’na tayinim çıktı. Tayinimden hemen önce gazeteci Kutlu Adalı öldürüldü. Bu olayın bizimle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Korkut Eken, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görev yapmış bir büyüğümüz. Beni de ziyaret etti. Yanında da Atilla Peker isimli kişi vardı. Ama o gün adını bilmiyordum. Korkut Eken’in yanında bond çanta vardı. Ama içinde ne vardı, bilemiyorum. Korkut Eken, PKK ile ilgili istihbarat çalışması yapılacağını söyledi. Biz de kendisine Toros aracı tahsis ettik.”

EMEKLİ YARBAY EKEN

3) Emekli yarbay Korkut Eken ise Sözcü Gazetesi’ne yaptığı açıklamada şunları söyledi: “O dönemde Emniyet’te Özel Harekât polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey (Mehmet Ağar) beni gönderdi. Her ihtimale karşı Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim. (Atilla Peker’i siz mi çağırdınız?) Evet, doğru ben çağırdım. PKK’nın oradaki faaliyetlerine yönelik 3-5 günlük bir inceleme yaptım. Yaralı PKK’lı teröristler Rum Kesimi’nde tedavi edildikten sonra Yunanistan’da Lavrion kampına sevk ediliyordu. Raporladım ve Kolordu Komutanı Hasan Kundakçı paşama verdim. Galip Mendi Paşa benim çok sevdiğim kahraman askerlerden biridir. Gitmişken kendilerini ziyaret ettim. Lefke’ye gideceğim zaman da otomobil verdiler. Devletin yetkilileri, istihbarat birimleri bilmiyorlar mı? Bu işlerle ilgili olmadığımı niçin söylemiyorlar?”

‘HÜRRİYET’E YANIT: SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK

Bu açıklamalar üzerine, “Atilla Peker’in Korkut Eken’in yanında ne işi vardı?” sorusu gündeme geldi. Bu soruyu sormak için Korkut Eken’e ulaştık. Eken, Hürriyet’e, “Bu konuda söyleyeceğimi söyledim, başka da konuşulacak bir şey yok. Söylenecek bir şey de yok” dedi.

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