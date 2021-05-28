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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Korkut Eken’e sorulmayan sorunun yaşamsal önemi
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Korkut Eken’e sorulmayan sorunun yaşamsal önemi

28 Mayıs 2021

Gazeteci Saygı Öztürk, Korkut Eken’e soruyor:

“Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmekle suçlandınız...”

*

Korkut Eken, cevap veriyor:

*

“Şöyle bir olay oldu: Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a ‘Kıbrıs’ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor’ falan demiş. Ben de o dönemde Emniyet’te özel harekât polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim.”

Korkut Eken’e sorulmayan sorunun yaşamsal önemi

Gazeteci Saygı Öztürk, soruyor:

*

“Atilla Peker’i siz mi çağırdınız?”

*

Korkut Eken cevap veriyor:

*

“Evet, doğru. Ben çağırdım. Atilla Peker’le KKTC’ye gittim. PKK’nın oradaki faaliyetlerine yönelik inceleme yaptım.”

*

Konuşmanın tam burasında...

Korkut Eken’e sorulması gereken bir soru var.

*

Şöyle bir soru:

*

“Atilla Peker’in görevi neydi? Hangi sıfatla yanınıza aldınız? Resmi bir kişilik midir Atilla Peker? Onu yanınıza almanın anlamı nedir?”

*

Ama hayır!

Yok böyle bir soru.

Sorulmuyor.

Saygı Öztürk, deneyimine hiç de uygun düşmeyecek bir tarzda bu soruyu bir türlü sormuyor ya da soramıyor.

*

Tabii bu soru sorulmayınca da...

Okuyan herkes, bir büyük eksiklik duygusuyla dopdolu oluyor.

*

Hürriyet, bugün Korkut Eken’i buldu ve bu soruyu kendisine sordu.

Korkut Eken, “Ben diyeceğimi dedim” diyerek soruya yanıt vermemeyi tercih etti.

*

Oysa meselenin özü, o soruda gizlidir.

Sayfalar dolusu röportajlar yapılsa da...

Ciltlerce kitaplar yazılsa da...

Saatler süren programlara imza atılsa da...

Bu soru sorulmadığı ve bu soru yanıtlanmadığı müddetçe...

Hem havadır hem de cıvadır.

CUMHURBAŞKANI’NIN EN ÖNEMLİ MESAJI NEYDİ?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada geçen şu bölüme dikkat:

*

“Geçmişten bugüne hiçbir iddia, hiçbir itham ortada bırakılmayacak, her şey yargı tarafından araştırılıp, tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir. Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

Korkut Eken’e sorulmayan sorunun yaşamsal önemi

Bu mesajın içerdiği vaade yaslanarak...

Tüm yetkililere şöyle seslenmek istiyorum:

*

Bütün iddiaların üzerine yargı yoluyla gidilmelidir.

Hiçbir soru cevapsız bırakılmamalıdır.

Hiç kimse korunup kollanmamalıdır.

Müddeinin kim olduğuna bakılmaksızın her iddia ciddiye alınmalıdır.

Yalansa yalan olduğu ortaya konmalıdır.

İftiraysa iftira olduğu ortaya çıkarılmalıdır.

Gerçekse gereği yapılmalıdır.

*

Eğer gerçekten de Türkiye’ye bir operasyon çekiliyorsa...

Bu operasyonu boşa çıkarmanın tek yolu budur.

MUSTAFA DENİZLİ VE YENİ BİR HİKÂYE

KİŞİSEL hayatı başarılarla dolu olan Mustafa Denizli, yazılacak bütün hikâyeleri yazmıştı. Kendini tekrara düşmeden yeni bir hikâye yazmak istedi.

Ve o hikâyenin “giriş” bölümünü yazmayı da başardı.

Korkut Eken’e sorulmayan sorunun yaşamsal önemi

İçinden yetiştiği Altay’ı Süper Lig’e taşıma işinde son kritik eşiğin aşılmasına katkı sağladı. Bunu yaparken de “Bana ödenecek ücreti Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyorum” dedi.

Yeni hikâyesinin “gelişme” ve “sonuç” bölümünü yazmak da nasip olur inşallah.

KAÇAK FETÖ’CÜLER ANALİZ KASMAKTAN BİR HAL OLDU

SEDAT Peker videolarıyla ortalık biraz karıştı ya...

Kaçak FETÖ’cüler de durumdan istifade ortaya çıktılar.

*

Hepsi YouTube videolarıyla analiz adı altında palavra üstüne palavra sıkıyorlar.

Dertleri belli:

Milletin kafasını karıştırmak.

Suyu daha da bulandırmak.

Kaos ortamı yaratmak.

*

Kaçak Cevheri, firari Ahmet Dönmez, mikser Emrullah falan...

Hepsine dikkat edin.

Bunlar, “bir şeyler öğreneyim” falan diye dinlenecek adamlar değil.

RTÜK’ÜN İSLAMOFOBİ SEMPOZYUMU

RTÜK’ÜN düzenlediği “Uluslararası Medya ve İslamofobi” için RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den nazik bir davet aldım. Sempozyumun konuşmacılarından biri olacaktım. Fakat ne yazık ki çok istememe rağmen bu kıymetli etkinliğe katılmam mümkün olamadı. “Kişisel nedenler” deyip geçmeyi tercih ediyorum.

Korkut Eken’e sorulmayan sorunun yaşamsal önemi

Oysa hazırlanmıştım sempozyuma... Bir konuşma metni bile hazırlamıştım. Şu iki kaynağa yaslanarak:

BİR: Edward W. Said’in “Medyada İslam” adlı efsane kitabı.

İKİ: Homeland adlı casusluk dizisinin 8 sezonu...

*

Bir yandan Edward Said’in kitabını yeniden okuyor, bir yandan da Homeland’i izliyordum.

Dikkatimi şu çekmişti:

Edward Said, 40 yıl önce yazmış kitabı. Homeland ise yeni sayılır.

Fakat ikisinin arasında kopmaz, sarsılmaz bir bağ vardı: 40 yıl önce de İslam ve terör arasında bağ kuruluyor, bugün de kuruluyor. Sadece yöntemler biraz incelmişti.

*

Bunları anlatacaktım uzun uzun...

Nasip değilmiş.

Neyse artık bir daha ki sefere.

X

En büyük en acil ve en önemli sorunumuz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Mayıs 2021
Optimar Araştırma’nın nisan ayı anketinden bir sonucu aktarıyorum:

Aşı olmayı düşünüyor musunuz?

YÜZDE 52: Evet olurum.

YÜZDE 39.2: Hayır olmam, aşının uzun vadeli etkilerini bilmiyorum.

YÜZDE 8.4: Hayır, aşıya karşıyım.

Bu zamana kadar Türkiye’nin en önemli sorunu, aşı teminiydi. Bundan sonra Türkiye’nin en önemli sorunu aşı konusunda olumsuz tavır sergileyen yüzde 48’dir. BİR DAHA KULİSLERE ASLA DALMAYACAĞIM

EĞER ortada bir büyük sessizlik varsa, kulisler anında hareketlenir.

Her türden kulisçi, hemen harekete geçer.

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İlk doz aşıda bile yüzde 80 koruma

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Mayıs 2021
Önce Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’na kocaman bir teşekkür.

İki gündür Hürriyet’te çok önemli bir hizmet yapıyor Osman Hoca.

“BioNTech Dosyası”nı açarak...

Bu aşıyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunun yanıtını veriyor.



Büyük bir emeğin ürünü olan bu yazı dizisini dikkatle okuyor ve çok faydalanıyorum.

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Büyük resmin peşinde koşanlara beş öğüt

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Mayıs 2021
ÖĞÜT BİR: Alengirli işler

KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.

*

ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal

TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!

*

ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları

DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.

*

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Neden herkes aşıdaki büyük müjdenin farkına varamadı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Mayıs 2021
Sıtkı sıyrılmıştı milletin.

Tabii benim de.

*

- Öyle çok müjde verildi ki...

- Öyle çok milyon rakamı telaffuz edildi ki...

- Öyle çok hayal kırıklıkları yaşandı ki...

- Öyle çok rakamlarda revizeye gidildi ki...

Biz artık “Şu kadar milyon aşı gelecek” beyanlarına yüz vermez olduk.

*

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Türkiye’nin aşı sorunu tamamdır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Mayıs 2021
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüm.

Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu:

*

“Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?”

*

Şu cevabı verdi:

*

“Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.”

*

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Partiler üstü iki konu: 19 Mayıs ve Filistin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Mayıs 2021
19 MAYIS - ANLAMI İDRAK EDİLMİŞ BİR GÜN

Şu son 19 Mayıs’ta gördüm ki...

Artık hepimiz o vapur yolculuğunun anlamının, tarihteki yerinin ve bugüne yansımasının çok daha fazla farkındayız...

Artık hepimiz Samsun’a çıkmanın neye karşı olduğunu da neyin başlangıcı olduğunu da çok daha fazla idrak etmiş durumdayız.

Artık hepimiz 19 Mayıs’ın ne denli kutlu bir ilk kıvılcım olduğunu daha fazla özümsemiş bulunmaktayız...

Artık hepimiz 19 Mayıs’ın taşıdığı kıymet üzerinde büyük ölçüde ittifak etmiş haldeyiz.

*

O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:

*

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Sicili temiz bir HDP’liye bakanlık vereceklermiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Mayıs 2021
Bu konuyu önce Dursun Çiçek açtı.

CNN Türk’te “HDP’ye bakanlık verilebilir” dedi.

*

Dursun Çiçek, eski bir CHP milletvekili. CHP’de şu anda bir görevi yok. Bu nedenle yaptığı açıklamanın üzerinde pek durmamıştım.



*

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Ümmet yerine insanlık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Mayıs 2021
- Londra sokakları İsrail karşıtı gösterilerde atılan sloganlarla inledi.

- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.

- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...

- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.

- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.



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Hiç kimse istemiyor Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Mayıs 2021
Dünkü yazımda...

“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.

*

Neye dayanarak söylemiştim bunu?

*

Şu iki şeye:

*

- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...

*

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Türkiye’de yavaş yavaş ısındırılan bir şey var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Mayıs 2021
Geçen gün Cumhuriyet gazetesinin manşeti şöyleydi:

“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.

*

Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.



Haberin özeti bu.

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Bayram işini beceremiyoruz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Mayıs 2021
Bir rengi olmalı bayramın.

Bir coşkusu olmalı.

Bir törenselliği olmalı.

Bir yemeği olmalı, bir hediyesi olmalı.

Bir rüzgârı olmalı.

Bir sembolü olmalı, bir oyuncağı olmalı.

Bir havası olmalı sokaklara yansıyan.

Bir geleneği olmalı hafiften modernleştirilmiş.

Bir anısı olmalı “nerede o eski bayramlar” cümlesinin dışında.

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Babacan’ın sallamasına karşı benim sallamam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Mayıs 2021
Ali Babacan şöyle demiş:

 

2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”

*

Hahahaha!

*

Tam bir sallama bu.

Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.

*

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İktidarın karşısındaki en etkili ve en güçlü üç muhalefet partisi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Mayıs 2021
Siyasi analizlerine sonsuz güvendiğim Hakan Bayrakçı, AK Parti iktidarının karşısındaki en güçlü üç muhalefet partisini sıralamış.

Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar:

*

- BİRİNCİ PARTİ: Pandemi partisi.

*

- İKİNCİ PARTİ: Metal yorgunluk partisi.

*

- ÜÇÜNCÜ PARTİ: Genç seçmen partisi.

*

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Apar topar seçime giderler mi gerçekten?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Mayıs 2021
“Ben falanca ay erken seçim bekliyorum” diye açıklamalar yapıyordu Meral Akşener.

Sürekli güncelleyerek...

Baktı, olmuyor.

Vazgeçti tarih vermekten.

*

Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş.


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Mehmet Ceyhan tutuklansınmış

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Mayıs 2021
Niye tutuklansınmış?

Çünkü felaket tellallığı yapıyormuş.

*

Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım.

*

Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde “saçmalık” maddesine karşılık olabilir.

*

- Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken...

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Mevlüt Çavuşoğlu’na ‘Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız’ cümlesini sordum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Mayıs 2021
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Berlin’de yaptığı uzun açıklamaların içinde şöyle bir cümle yer aldı:

“Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.”

*

Bu cümle, çok tepki aldı.

Benim de kulağımı tırmaladı.

Bakan Çavuşoğlu’nu aradım.

Berlin’deymiş.

Alman Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmış.

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O saçmalık ancak çöp kutusuna basket yapılır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Mayıs 2021
Ekrem İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet türbesinde elinin arkasında olmasından yola çıkılarak başlatılan incelemenin tüm detaylarına baktım.

Şöyle bir macera:

Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor.

Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor.

Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor.

Bakanlık, rutin incelemeye alıyor.

Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor.

Falan...

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İsraf var demek yoksulluk yok demek midir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Mayıs 2021
Dünkü Hürriyet’in manşeti şuydu:

“ÇÖP TOPLADIM, İSRAFI GÖRDÜM”

*

Nereden çıktı bu manşet?

*

Anlatayım:

*

Hürriyet Ekonomi Servisi’nden arkadaşımız Emre Eser, her hafta “İşin Peşinde” diye bir köşe hazırlıyor.

Emre

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İşte Ayasofya’ya imam olacak imam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Mayıs 2021
Bugün size bir imamımızın öyküsünü anlatacağım.

Balat’ta imamlık yapan Emin Kır Hocamızın öyküsünü...

*

Emin Kır Hoca’nın serüveni, tayini Eyüpsultan’ın Balat semtindeki Hazreti Kaab Camisi’ne çıkınca başlamış.

Yıl: 2006.



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