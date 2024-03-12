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Korkunç olayı eve gelen misafirler fark etti... Ölen kadının cansız bedenini poşetlere sarıp 10 gün aynı evde yaşadı

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#İstanbul#Bağcılar#Songül Kurt
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 11:31

İstanbul Bağcılar'da başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden Songül Kurt'u poşetlere saran Ensar Avuç, 10 gün cesetle aynı evde yaşadı. Polis ekipleri tarafından baskın yapılan evde bulunan ceset incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülürken 3 kişi gözaltına alındı. Adli Tıpta yapılan incelemede kadının başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

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İstanbul Bağcılar'da Yeni Mahallede 4 katlı bir apartmanın bodrum katında oturan Ensar Avuç (60), 3 ay önce Bağcılar'da Songül Kurt (48) ile tanıştı. Kurt, kısa zaman sonra Ensar Avuç'un evinde yaşamaya başladı. İddiaya göre, bir süre önce Songül Kurt başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Ensar Avuç, cesedi poşetlere sardı ve evin bir odasına bıraktı.

EVE GELEN MİSAFİRLER FARK ETTİ

10 gün sonra Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişi, poşetlere sarılı cesedi gördü ve evden ayrılarak başka bir arkadaşına durumu anlattı. Durumu anlattıkları kadın, duyduklarını 10 Şubat Pazar günü polise söyleyerek ihbarda bulundu.

Korkunç olayı eve gelen misafirler fark etti... Ölen kadının cansız bedenini poşetlere sarıp 10 gün aynı evde yaşadı

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BAŞINA ALDIĞI DARBE SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞ

Polis ekipleri, ihbar edilen eve baskın düzenledi ve poşetlere sarılı halde kadın cesedi ile karşılaştı. Kadının cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıpta yapılan incelemede kadının başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Korkunç olayı eve gelen misafirler fark etti... Ölen kadının cansız bedenini poşetlere sarıp 10 gün aynı evde yaşadı

"KORKTUĞUM İÇİN POLİSİ ARAMADIM"

Polis ekipleri, Ensar Avuç'u ve Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişiyi gözaltına aldı. Avuç'un ifadesinde Songül Kurt'un kafasını sehpaya çarptıktan sonra hayatını kaybettiğini ve korktuğu için polisi aramadığını söylediği öğrenildi.

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#İstanbul#Bağcılar#Songül Kurt

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