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Mustafa KIRLAK/DHA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 17:04,Son Güncelleme:

Korkunç olay! Yengesini baltayla başından yaraladı

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Korkunç olay! Yengesini baltayla başından yaraladı
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ORDU'nun Gölköy ilçesinde yaşayan Mustafa Taş (70), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yengesi Sevim Taş’ı (66) baltayla başına vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Gölköy ilçesi Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Taş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yengesi Sevim Taş ile tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Taş, baltayla yengesinin başına vurdu. Yaralanan Sevim Taş, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Mustafa Taş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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