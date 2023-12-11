KorkunÃ§ olay Bir an dikkatsizlik Ã¶lÃ¼me neden oldu

Haberin DevamÄ±

Kaza, 9 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼, saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda, Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyar satÄ±cÄ± Eren B., kestane yÃ¼klÃ¼ 34 HOR 288 plakalÄ± kamyoneti ile geri giderken, Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ± yakÄ±ndaki camide kÄ±lÄ±p evine dÃ¶nmek isteyen Ä°brahim HelvacÄ±'ya Ã§arptÄ±. HÄ±zla kamyonetten inen sÃ¼rÃ¼cÃ¼, yerde hareketsiz halde ve kanlar iÃ§erisinde yatan Ä°brahim HelvacÄ±'yÄ± gÃ¶rÃ¼nce sinir krizi geÃ§irdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine ambulans ile polis ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri, aÄŸÄ±r yaralanan Ä°brahim HelvacÄ±'yÄ± olay yerindeki ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan ambulansla Kanuni Sultan SÃ¼leyman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nan HelvacÄ±, hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ailesi tarafÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumu morgundan alÄ±nan Ä°brahim HelvacÄ±'nÄ±n cenazesi, mahallesinde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ArnavutkÃ¶y'deki Deliklikaya MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.

Haberin DevamÄ±

SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Eren B. ise polis ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AvcÄ±lar Polis Merkezi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek hakkÄ±nda 'Taksirle Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan iÅŸlem yapÄ±lan ÅŸÃ¼pheli ifadesinde "Geri giderken, arka taraftan Ã§arpma sesi geldi. Ä°stemeden oldu. Herhangi bir kastÄ±m yoktu. 112 Acil Servisi aradÄ±m. YaralÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gelmelerini bekledim" dedi. KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Adliyesi'ne sevk edilen ÅŸÃ¼pheli, adli kontrol koÅŸulu ile tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Mahalle sakinlerinden Erkan Karamahmut, "Kestane aracÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ geri giderken Ä°brahim amcayÄ± gÃ¶rmediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸ. Kaza Ã¼zerine polis, saÄŸlÄ±k ekipleri geldi. Gerekeni yaptÄ±lar. Cumartesi gÃ¼nÃ¼ bu mahallede sokakta semt pazarÄ± kurulur. Caddeler kapanÄ±r, aÅŸÄ±rÄ± trafik yoÄŸunluÄŸu oluyor. Tam bir karmaÅŸa, yollar hep kapalÄ±. Bu sÃ¼rÃ¼cÃ¼ de geri Ã§Ä±kmak isterken amcamÄ±zÄ± gÃ¶rmediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor" dedi.

Â