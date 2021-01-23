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Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-
Haber Giriş: 23.01.2021 - 14:25 | Son Güncelleme:

Korkunç kaza! Takla attı... Korkan kediyi polisler sakinleştirdi

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Korkunç kaza! Takla attı... Korkan kediyi polisler sakinleştirdi
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Eskişehir'de Gülistan Acar'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol ortasındaki aydınlatma direğine çarpıp, takla attı. Yan yatan araçtan hafif yaralı halde çıkarılan Acar'ın korkan kedisini, polis memurları sakinleştirdi.

Kaza, Eskişehir-Kütahya Karayolu'nun 2’nci kilometresinde meydana geldi. Gülistan Acar'ın kullandığı 35 AJB 742 plakalı otomobil, Kütahya yolu üzerindeki polis uygulama noktasına yaklaştığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp, takla atan otomobil, yan yattı. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerince araçtan hafif yaralı halde çıkarılan Acar, kaza yerinde tedavi edildi.

Korkunç kaza Takla attı... Korkan kediyi polisler sakinleştirdi

Acar'ın kaza anında çanta içinde yanında olan kedi ise polis memurlarınca sakinleştirildi.

Kedi daha sonra Gülistan Acar’a teslim edildi.

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