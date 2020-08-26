Korkunç iddia! 'Doktor kapıyı üzerime kapattı, parmaklarım koptu'

Olay, önceki gün Esenyurt Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Esenyurt Polis Merkezi'ne giderek şikayet başvurusunda bulunan Murat Aksarı, olayla ilgili şu iddialarda bulundu:

"Esenyurt Devlet Hastanesi'nde doktorun odasına gittim. Reçete ile ilaç alacağımı söyledim. Bana, 'Ben randevusuz yazmam' dedi. Ben de rica ettim. 'Ben yapmam, yazmam' dedi. Beni başhekimliğe gönderdi. Oraya gittim. Başhekimliğe gittiğimde bir memur vardı. Bana, 'Aynı doktora git kaşe vursun. Kaşeyi vurduktan sonra giriş yaparız, ilaçları yazdırırız' dedi. Ben aynı doktora tekrar gittim, rica ettim. 'Ben yapmam' dedi. Ben de, 'Seni, Allah'a havale ediyorum' dedim. Şikayet edeceğimi kendisine söyledim. O da bana hakaret etti. Kapıyı vurdu. Dedim ki, 'Sağlık Bakanlığı'na şikayet edeceğim seni.' Bana, 'Kime edersen et' deyip, kapıyı vurunca iki parmağım koptu. Elimden kanlar akmasına rağmen müdahale etmedi ve kapıyı üzerime kilitledi. Oradan başka bir arkadaş geldi. Tanımıyorum. Teknisyen mi doktor mu bilmiyorum. O arkadaş müdahale etti" ifadelerini kullandı.

"İKİ PARMAĞIMDA DA EZİKLİK OLDUĞU İÇİN DİKİLMEDİ"

Sağ elinin orta parmağı ile yüzük parmağındaki kopan parçalarının bir kutuda toplandığını belirten Aksarı, "Farklı bir hastaneye gittim tedavi olmak için. Ambulans geldi ve götürdü beni. İki parmağımda da kopukluk var. Ameliyat geçirdim. Parmaklarım dikilmedi. İki parmağımda da eziklik olduğu için dikilmedi. Adının Z.S olduğunu öğrendiğim doktor hakkında şikayetçi oldum. Şikayetçiyim kendisinden. Gereken hukuk işlemlerini başlatacağız" şeklinde konuştu.

"BEN HEMŞİREYİM, HAYATIMDA HİÇ BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞMADIM"

Murat Aksarı'nın hemşire olan kızı Hilal Aksarı da "Apar topar gittik ve üzüldük hepimiz. Koşa koşa hastaneye gittik. Yani nerede yaşıyoruz bilmiyorum. Devlet hastanesinde bir doktor yapıyor. Hep sağlık çalışanlarına şiddet, diyoruz. Ben hemşireyim, hayatımda hiç böyle bir olayla karşılaşmadım. O kadar stres altında çalışıyoruz ama hiç bir hastama bu şekilde yaklaşmadım ki yaklaşılmaması gerekiyor. Çok yanlış bir şey gerçekten" diye konuştu.

"İLACINI YAZDIRMAK İÇİN GİTTİĞİ BİR HASTANEDE MAĞDUR OLUP EVİNE DÖNÜYOR"

Hilal Aksarı, "Babam bir insan olarak gidiyor hastaneye ve orada ilaç yazdırmak istiyor. Hem kendisine hakaret ediliyor. Babam bunlara rağmen kendisine kötü bir söz söylemiyor, hakaret etmiyor sadece ilacını yazdırmak için gittiği bir hastanede mağdur olup evine dönüyor. Şu an iki parmağı yok. Ne demek kapıyı üstüne örtmek. O elde kanama oluyor. Alter kanaması da olabilir, başka bir kanama da olabilir. Yani o kanamayı göz göre göre doktor kapıyı kilitleyip müdahale etmiyor" dedi.

"ŞİDDETLE VE NEFRETLE KINIYORUM

Hilal Aksarı, "Ben bunu gerçekten şiddetle ve nefretle kınıyorum. Gerçekten çok utanç verici bir şey. Bir sağlıkçı olarak böyle bir meslektaşım ile böyle bir olay yaşadığım için ve böyle bir olayın içinde olduğum için çok üzüntüdeyim. Gerekenin yapılacağını biliyorum. Devletime de güveniyorum. Hukuki yollara da başvurduk zaten" ifadelerini kullandı.