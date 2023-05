Korku odası! 11 yaşındaki çocuğu kaçırdı

Haberin Devamı

İstanbul Bağcılar’da ilkokul öğrencisi 11 yaşındaki M.Y., önceki gün okula gitti ancak her zaman döndüğü saatte eve dönmedi. Ailesi her yere baktı ama kızlarını bulamadı. Polis ekipleri hemen okul çevresindeki kamera görüntülerini topladı. Görüntülerde küçük kızın okuldan 300 metre uzaklıkta bir minibüse bindirilerek kaçırıldığı görüldü. Polis minibüsün ailenin evine su siparişlerini götüren Metin Ş.’ye (59) ait olduğunu belirledi. Polis ekipleri vakit kaybetmeden Metin Ş.’nin su dağıtımı yaptığı dükkânını bastı. Gözaltına alınan Metin Ş., baskın anında polise direndi ve kaçmaya çalıştı. Metin Ş.’nin yakalandığını gören mahalle sakinleri aracına saldırdı ve kendisini linç etmek istedi. Polis, Metin Ş.’yi kızgın kalabalığın elinden güçlükle alarak tekrar dükkâna soktu ve kepengi kapattı. Mahalleye çevik kuvvet polisleri çağırıldı. Polis, aramada dükkânının içinde kapısı kilitli bir oda fark etti. Odanın kapısındaki kilit kırılarak içeri girildi. Üzerine farklı kıyafetler giydirildiği belirlenen küçük kız ağlarken gözyaşları içinde bulundu. Küçük kız hemen odadan çıkarıldı.

Haberin Devamı

Mahalleli Metin Ş.’yi linç etmek istedi.

KIZA TALİMATLAR VERMİŞ

Odada yapılan incelemede, odanın ses geçirmemesi için ses yalıtımı yapıldığı belirlendi. Ayrıca bir kâğıt üzerinde, bazı talimatların yer aldığı fark edildi. O talimatlarda, “1-Söz dinlemesi kesinlikle yapılacak 2- Kesinlikle bağırma! 3- Konuşurken fısıltıyla konuş, 4- Sağa sola zarar verme, 5- Dükkâna biri gelirse kesinlikle konuşma. Ayrıca ben ne dersem yap. Sözümü dinlemezsen çok acı veririm, çok döverim ve seni gerekirse öldürürüm” yazdığı belirlendi. Kilitli odanın bitişiğinde başka bir oda daha bulunarak inceleme yapıldı. Odada bir yatak bulundu. Baza açıldığında içende tüfek ve kadın iç çamaşırları bulundu. Yatak üzerinde bulunan farklı kişilere ait saç örnekleri de incelenmek üzere alındı. Emniyete götürülen Metin Ş.’nin, 2009 yılında çocuğun cinsel istismarı suçundan kaydı olduğu anlaşıldı. Hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ndan işlem yapılan Metin Ş. adliyeye sevk edildi.