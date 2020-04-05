Korkmayın Türkiye maskesiz kalmaz

2 HAFTADA 10 MİLYON

İlk iki hafta 10’ar milyon, sonrasında haftalık 5’er milyon maske ihtiyacı olacak. Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan onaylı olmayan firmaların ürettiği ‘psikolojik maskeler’ var. Hijyenden ve korumadan uzak. Vatandaş CE numarasına, ISO numarasına baksın.”

HAMMADDE SORUNU YOK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da önceki gün NTV’de katıldığı programda maske üretimine ilişkin soruları yanıtladı. Varank, şunları söyledi: “Şu an Türkiye’de günlük 25 milyon maske üretebilecek kadar kumaş imalatı var. Hammade açısından hiçbir problem yok. Fırsatçılardan dolayı biz bu şikayetlerle karşılaşıyoruz. Haksız fiyat artışı tespit edilen 198 firmaya 10 milyon TL’nin üzerinde ceza kesilmiş. Burada ahlaksızlık var. Bu tüccardan da, perakendeciden de ya da bazı üreticiden de kaynaklanıyor olabilir. Yeterli üretim kapasitesi var, bu ahlaksızlığın önüne geçmek için en sert tedbirleri alıyoruz.”

GÖNÜLLÜ PANDEMİ PLATFORMU

Erkin Delikanlı, gönüllü pandemi platformu kurulduğunu da söyledi: “Şu anda tıbbi cihaz endüstrisinin paydaşları ve ilgili sivil toplum kuruluşları kendi içlerinde gönüllü olarak pandemi platformu kurdular. Her türlü tıbbi cihazın temini için canla başla çalışıyorlar.”