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Kör eden maske dayağına 1 yıl 8 ay hapis cezası

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#İstanbul Üniversitesi#Maske#Dayak
Kör eden maske dayağına 1 yıl 8 ay hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 07:00

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde maskesini düzgün takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp ettiği iddia edilen Furkan Torman’ın davasında karar açıklandı. Mahkeme, sanığı 2 ayrı suçtan toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Furkan Torman 25 Eylül 2020 günü bir yakınını İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ne götürdü. Bu sırada maskesini düzgün takmadığı için hasta bakıcı Rıfat Babayiğit tarafından uyarıldı. Sinirlenen Furkan Torman hasta bakıcıya yumruk attı, hasta bakıcı da onun sırtına bant makinesiyle vurdu. Aldığı darbelerle yere yığılan Rıfat Babayiğit’in gözünde yüzde 95 görme kaybı oluştu. Tutuklanan Furkan Torman 7 ay cezaevinde kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmanın sonunda Furkan Torman’a yaralama ve tehdit suçlarından 6 yıl 6 ay hapis, Rıfat Babayiğit’e ise 1 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açıldı.

KARAR AÇIKLANDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davanın duruşmasına Rıfat Babayiğit ile Furkan Torman’ın avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Rıfat Babayiğit’in avukatı, sanık Furkan Torman’ın cezalandırılmasını istedi. Furkan Torman’ın avukatı ise müvekkilinin beraatını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, Furkan Torman’ı, ‘tehdit’ suçundan 5 ay hapis, ‘kamu görevlisini kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, müşteki-sanık Rıfat Babayiğit’in ise ‘silahla basit yaralama’ suçundan 3 bin 750 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, Rıfat Babayiğit’in bu cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.
 

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#İstanbul Üniversitesi#Maske#Dayak

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