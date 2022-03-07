Köprü geçiş ücretinden kaçmak için bulduğu yöntem 'pes' dedirtti! Plakasını cerrahi maskeyle kapattı

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İddiaya göre Kurtköy'den yola çıkan bir motosiklet sürücüsü, cerrahi maskeyi otoyol ve köprü ücretlerinden kaçmak için motosikletinin plakasına taktı. Pendik'ten Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar plakasında takılı cerrahi maskeyle yolculuk yapan motosiklet sürücüsünün kural tanımazlığı bu kadarına da 'pes' dedirtti.

Motosikletinin plakasını maskeyle gizleyen sürücünün arkasındaki kişinin de kasksız yolculuk yapması dikkat çekti. O ilginç anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Kilometrelerce yolu plakasını cerrahi maskeyle gizleyerek ilerleyen motosikletteki 2 kişi, Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinden Avrupa yakasına geçtikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu.