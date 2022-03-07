Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Köprü geçiş ücretinden kaçmak için bulduğu yöntem 'pes' dedirtti! Plakasını cerrahi maskeyle kapattı

#İstanbul#Maske#Motosiklet
Köprü geçiş ücretinden kaçmak için bulduğu yöntem pes dedirtti Plakasını cerrahi maskeyle kapattı

İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü, otoyol ve köprü ücretini ödememek için maskesini motosikletinin plakasına taktı. Bu kadarına da 'pes' dedirten yöntem başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

İddiaya göre Kurtköy'den yola çıkan bir motosiklet sürücüsü,  cerrahi maskeyi otoyol ve köprü ücretlerinden kaçmak için motosikletinin plakasına taktı. Pendik'ten Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar plakasında takılı cerrahi maskeyle yolculuk yapan motosiklet sürücüsünün kural tanımazlığı bu kadarına da 'pes' dedirtti.

Motosikletinin plakasını maskeyle gizleyen sürücünün arkasındaki kişinin de kasksız yolculuk yapması dikkat çekti. O ilginç anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Kilometrelerce yolu plakasını cerrahi maskeyle gizleyerek ilerleyen motosikletteki 2 kişi, Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinden Avrupa yakasına geçtikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Maske#Motosiklet

BAKMADAN GEÇME!

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna
‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

#Rusya
Savaşta tarafını seç Dev teknoloji şirketleri iki dünyanın arasında sıkışıp kaldı...

Savaşta tarafını seç! Dev teknoloji şirketleri iki dünyanın arasında sıkışıp kaldı...

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna
‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

#Rusya
Savaşta tarafını seç Dev teknoloji şirketleri iki dünyanın arasında sıkışıp kaldı...

Savaşta tarafını seç! Dev teknoloji şirketleri iki dünyanın arasında sıkışıp kaldı...

#Ukrayna-Rusya Savaşı