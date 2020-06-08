Köpeklerden kurtardığı yavru karacayı sütle besledi

Ulus ilçesi Konuklu köyünde yaşayan Hasan Aydoğan, dün gece hayvanlarını almak için gittiği Gölyanı mevkisinde köpeklerin saldırdığı yavru karacayı gördü. Hasan Aydoğan karacayı köpeklerin saldırısından kurtardı. Ahıra getirdiği karacayı sütle besleyen Aydoğan, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Ekipler yavru karacayı alarak, veteriner hekim Tolga Kandıralı’ya götürdü. İlk tedavisinde, vücudunda kesiler olduğu belirlenen yavru karaca, tedavisinin sonrasında koruma altına alındı. Yavru karaca sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacak.