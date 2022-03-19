Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Köpek tartışmasında karı-kocayı vurmuştu! Sosyal medya fenomeni çıktı

#Sakarya#Akyazı#Silahlı Saldırı
Köpek tartışmasında karı-kocayı vurmuştu Sosyal medya fenomeni çıktı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen ve subay olan eşinin silahıyla karı-kocayı yaralayan kadın sosyal medya fenomeni çıktı.

Haberin Devamı

Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 No'lu Sokak üzerinde 16 Mart’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, Z.T. isimli kadın köpek meselesi yüzünden tartıştığı komşusu H.S.(52) ve eşi B.S.’ye (42) subay olduğu öğrenilen eşinin silahıyla balkondan ateş etti. Kurşunların hedefi olan karı koca yaralanırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırırken şüpheli ve subay eşi gözaltına alındı. Karı-kocanın hastanedeki tedavisi devam ederken şüpheli ve eşi işlemleri sonrasında adliye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan Z.T. tutuklanırken, eşi adli kontrolle serbest kaldı.

Gözden Kaçmasın

İstanbulda yoğun kar Vali Yerlikaya duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar yasaklandıİstanbul'da yoğun kar! Vali Yerlikaya duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar yasaklandıHaberi görüntüle

“SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI”

Balkondan karı-kocayı subay olan eşinin silahıyla yaralayan ve tutuklanan kadının sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. Kendisini "Sakaryalı hanımağa" olarak tanıtan kadının sosyal medya hesaplarının kapatılması dikkat çekerken binlerce takipçisi olduğu görüldü.

Haberin Devamı

Köpek tartışmasında karı-kocayı vurmuştu Sosyal medya fenomeni çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Akyazı#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna