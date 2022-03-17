Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

'Köpek' tartışması yaptığı çifti vurmuştu! Adliyeye sevk edildi

#Sakarya#Köpek#Silahlı Saldırı
Köpek tartışması yaptığı çifti vurmuştu Adliyeye sevk edildi

Sakarya'da, köpeğinin saldırdığı Hikmet S. ve eşi Betül S.'nin tepki göstermesi üzerine tartışıp, 3'üncü kattaki evinden tabancayla çifte ateş eden Z.G., adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Olay, dün Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Z.G. adlı kadına ait köpek, yolda yürüyen Hikmet S. ve eşi Betül S.'ye saldırdı. Çift, Z.G.'ye tepki gösterince tartışma başladı. Bunun üzerine Z.G., emekli asker eşinin tabancasıyla 3’üncü kattaki evinden aşağı doğru ateş açtı.

Hikmet- Betül S. çifti yaralanırken, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de Z.G.'yi gözaltına aldı. Karnından yaralanan Hikmet S. ile omzundan yaralanan Betül S., hastanede tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Z.G. ise emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Gözden Kaçmasın

Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı adli kontrolle serbest bırakıldıGülistan Doku’nun erkek arkadaşı adli kontrolle serbest bırakıldıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

İstanbulda yoğun kar alarmı Meteorolojiden peş peşe uyarılarİstanbul'da yoğun kar alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarılarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Köpek#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna
Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali

BAKMADAN GEÇME!

Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna
Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali