Köpek katillerinin ardından bir tahliye daha! Boğayı balyozla öldürmüştü

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Olay, Kızıltepe ilçesi kırsal Hocaköy Mahallesi’nde 28 Kasım’da meydana geldi. Mustafa Yaprak, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup, öldürdü. Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti. Harekete geçen polis, görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti.

Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen Mustafa Yaprak, hayvan sahipleri R.B. ile M.B ve 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Yaprak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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Tutuklu sanık Mustafa Yaprak, Kızıltepe 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada hakim karşısına çıktı. Yapılan savunmanın ardından Yaprak’ın cezaevinde tutuklu bulunduğu süre, delillerin toplanmış olması ve sanığın kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle tahliyesine karar verilerek, duruşma 16 Şubat’a ertelendi.

Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları, Gaziantep Barosu Başkanlığı ve Mardin Barosu Başkanlığı'nın davaya katılma talepleri, suçtan zarar gören sıfatları bulunmaması nedeniyle reddedildi.

KÖPEK KATİLLERİNE TAHLİYE

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, köpeğin kürekle öldürülmesi olayıyla ilgili davada; mahkeme heyeti, köpeğe vurarak öldüren ve haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen sağlık teknisyeni Murat Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Çakmak'ın (28) tahliyesine karar verdi. Duruşma 20 Ocak tarihine ertelendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeğin kürekle öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasında 5 barınak çalışanı, tanık olarak dinlenmişti. Veteriner Faruk Köse, ''Olayı görmedim. Görseydim müdahale ederdim. Gerekli işlemler için idareye bildirirdim'' dedi.

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Veteriner Muhammed Mustafa Kapan ise ''O darbeyi alan hiçbir canlının hayatta kalmayacağını düşünüyorum'' diye konuştu.

Veteriner Muhammet Ali Öz de ''Ben 'Vurma' diye bağırdım. Aramızda yaklaşık 60 metre vardı'' dedi.

İşçi Murat Bakırtaş, ''Ben kapıya doğru bakıyordum. Olayı görmedim'' diye konuştu.

İşçi Ramazan İnce ise ''Olayın öncesini görmedim. Kapıya geldim. O sırada gördüm. Benim üstüm olduğu için tepki veremedim'' dedi.