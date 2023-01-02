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Son dakika: Köpeği kürekle öldürmüşlerdi... Konya'daki vahşette yeni gelişme!

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#Konya#Köpek#Mahkeme
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 14:56

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, köpeğin kürekle öldürülmesi olayıyla ilgili davada; mahkeme heyeti, köpeğe vurarak öldüren ve haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen sağlık teknisyeni Murat Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Çakmak'ın (28) tahliyesine karar verdi. Duruşma 20 Ocak tarihine ertelendi.

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Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeğin kürekle öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasında 5 barınak çalışanı, tanık olarak dinlendi. Veteriner Faruk Köse, ''Olayı görmedim. Görseydim müdahale ederdim. Gerekli işlemler için idareye bildirirdim'' dedi.

Veteriner Muhammed Mustafa Kapan ise ''O darbeyi alan hiçbir canlının hayatta kalmayacağını düşünüyorum'' diye konuştu.

Veteriner Muhammet Ali Öz de ''Ben 'Vurma' diye bağırdım. Aramızda yaklaşık 60 metre vardı'' dedi.

İşçi Murat Bakırtaş, ''Ben kapıya doğru bakıyordum. Olayı görmedim'' diye konuştu.

İşçi Ramazan İnce ise ''Olayın öncesini görmedim. Kapıya geldim. O sırada gördüm. Benim üstüm olduğu için tepki veremedim'' dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı, köpeği öldüren ve haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen sağlık teknisyeni Murat Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Çakmak'ın tahliyesine karar verdi. Duruşma, 20 Ocak'a ertelendi.

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Son dakika: Köpeği kürekle öldürmüşlerdi... Konyadaki vahşette yeni gelişme

OLAY

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

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