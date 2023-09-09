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Köpek beslerken başından vuruldu

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Mamak#Köpek
Köpek beslerken başından vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 07:00

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşayan Zeki Çiçek (63) eşi ile birlikte yaşadığı evinin önünde sokak köpeklerini beslediği sırada başına saçma isabet etti.

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Yaralanan Çiçek, eşinin haber vermesiyle olay yerine giden sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan Çiçek kendisini, köpekleri beslediği için daha önce tartıştığı komşusu Orhan D.’nin (65) vurduğunu iddia ederek, şikâyetçi oldu. Zeki Çiçek, komşusunun, beslediği köpeklerden 2’sini öldürdüğünü, 3’ünü de yaraladığını ileri sürerek “Komşum, ‘Köpekleri al mahalleden defol git’ dedi. Ondan sonra köpeklerimi vurmaya başladı. Bu adam kedi köpek vurmaktan zevk alıyormuş” dedi. Zeki Çiçek’in suçladığı Orhan D. ise olayla ilgisinin bulunmadığını ve polis tarafından ifadeye çağrılmadığını söyledi.

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#Ankara#Mamak#Köpek

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