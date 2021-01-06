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Kadir ÖZEN / Ä°ZMÄ°R, (DHA)-
Haber GiriÅŸ: 06.01.2021 - 16:10 | Son GÃ¼ncelleme:

KöpeÄŸini kontrole getirdi, veterinere saldÄ±rdÄ±!

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Ä°zmir'de bir kadÄ±n, kÃ¶peÄŸini kontrol iÃ§in veteriner kliÄŸine getirdi. KadÄ±n bilinmeyen bir nedenle Ã¶fkelendiÄŸi kadÄ±n veterinereÂ tekme atarak, saldÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ± gÃ¼venlikÂ kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedilirken, adÄ± aÃ§Ä±klanmayan veteriner hekim ÅŸikayetÃ§i oldu.Â

Olay, dÃ¼n saat 04.30 sÄ±ralarÄ±nda, Alsancak Semti'ndeki veteriner kliniÄŸinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, kimliÄŸi Ã¶ÄŸrenilemeyen kadÄ±n, kÃ¶peÄŸini kontrol iÃ§in kliniÄŸe getirdi. Ancak kadÄ±n, bilinmeyen nedenle Ã¶fkelendiÄŸi veteriner hekime tekme atarak, saldÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen saldÄ±rÄ±, araya girenler tarafÄ±ndan sonlandÄ±rÄ±ldÄ±.

VETERÄ°NER HEKÄ°M ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä° OLDU

OlayÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rgan kadÄ±n, klinikten Ã§Ä±karÄ±larakÂ sakinleÅŸtirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Veteriner hekim ise ÅŸikayetÃ§i oldu. Polis, taraflarÄ±n ifadesine baÅŸvurdu.Â Â 

Ä°zmir Veteriner Hekimleri OdasÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± GÃ¶khan Ã–zdemir, meslektaÅŸÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddete tepki gÃ¶stererek, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Ã–zdemir, aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â 

"Veteriner hekime ÅŸiddetin olduÄŸu yerde, insanlarÄ±n, hayvan sevgisi olduÄŸu iÃ§in hayvan beslediÄŸine olan inancÄ±mÄ±z her geÃ§en gÃ¼n azalmaktadÄ±r. Bu nedenle bir an Ã¶nce yapÄ±lacak yasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde hayvan haklarÄ±na insanlarÄ±n mÃ¼dahaleleri Ã¼zerine ciddi kafa yorarak, yeni maddelerle dÃ¼zenlemeye gidilmesi gerektiÄŸini bir kez daha hatÄ±rlatÄ±yoruz. UnutmayÄ±n bize bunu yapanlar, kendini sahibi olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hayvanÄ±na neler yapar?"

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