Köpeğin saldırdığı çocuk öldü

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Olayı gören Muhammet Emin Küçük, Mete’yi köpeğin saldırısından kurtarıp sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, boğazından ağır yaralanan Mete’yi hastaneye kaldırdı. Hemen ameliyata alınan Mete, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Köpek yakalanarak barınağa götürülürken, sahibi olduğu belirtilen H.K. ise gözaltına alındı.

KÜPEDEN BULUNDU

Öte yandan köpeğe ait küpeden 25 Ocak 2023 günü sahiplendirilmiş olduğu, sahiplenen kişinin köpeği 30 Ocak 2023 günü saat 11:30 sıralarında sokağa bıraktığı tespit edilmiştir.