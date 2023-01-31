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Köpeğin saldırdığı çocuk öldü

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#Van#Köpek Saldırısı#Mete Durna
Köpeğin saldırdığı çocuk öldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 07:00

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi’nde dün saat 17.30 sıralarında arkadaşları ile top oynayan 10 yaşındaki Mete Durna, sokakta bir köpeğin saldırısına uğradı.

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Olayı gören Muhammet Emin Küçük, Mete’yi köpeğin saldırısından kurtarıp sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, boğazından ağır yaralanan Mete’yi hastaneye kaldırdı. Hemen ameliyata alınan Mete, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Köpek yakalanarak barınağa götürülürken, sahibi olduğu belirtilen H.K. ise gözaltına alındı.

KÜPEDEN BULUNDU

Öte yandan köpeğe ait küpeden 25 Ocak 2023 günü sahiplendirilmiş olduğu, sahiplenen kişinin köpeği 30 Ocak 2023 günü saat 11:30 sıralarında sokağa bıraktığı tespit edilmiştir.  

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#Van#Köpek Saldırısı#Mete Durna

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