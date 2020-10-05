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Hasan AKYILDIZ- Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla) (DHA)
Haber Giriş: 05.10.2020 - 14:27 | Son Güncelleme:

Köpeğin bulduğu kafatası kayıp boya ustasının çıktı... 4 kişi gözaltında...

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Köpeğin bulduğu kafatası kayıp boya ustasının çıktı... 4 kişi gözaltında...
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaçlık alanda 80 gün önce bir köpek tarafından bulunan kafatasının yakındaki bir tersanede boya ustası olarak çalışan ve 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu belirlendi. Olayın şüphelisi olarak polis tarafından gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum'un İçmeler Mahallesi'ndeki tersanede çalışan işçilerin beslediği 'Betty' isimli sokak köpeği, geçen 16 Temmuz'da ormanlık alanda bulduğu bir kafatası getirdi. Bir insana ait olduğu belirlenen kafatasını gören işçiler büyük şaşkınlık yaşadı.

Tersanenin işletmecisi Ali Efe (49), sabah işe geldiğinde durumu öğrenip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kafatasına incelenmek üzere el koyup Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Polis, ve arama kurtarma ekipleri, cesedin diğer parçalarının da bulunması için çalışma başlattı.

4 gün sonra ise bölgede kaval kemiğine benzeyen bir kemik daha bulundu. Ekipler, bu kemiği de kafatası bulunan kişiye ait olma ihtimaline karşılık incelemeye aldı. Bulunan kafatası ve kemiğin yapılan DNA incelemesinde yakındaki bir tersanede boya ustası olarak çalışan ve geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından soruşturmayı derinleştiren Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, Koran'ın 4 arkadaşını cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Köpeğin bulduğu kafatası kayıp boya ustasının çıktı... 4 kişi gözaltında...

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