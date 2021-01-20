Konya'daki Küçük Göl dondu

Tuz Gölü'nün kuzeybatısında, Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan, flamingoların yaşam alanı Düden Gölü'ne komşu Küçük Göl, hava sıcaklığının eksi 16 dereceye düşmesi üzerine dondu. Sığ yapıya sahip göl yüzeyinde buz kütleleri oluştu. Gölde yağış nedeniyle de su seviyesinde artış olduğu gözlendi. Göle, yaz aylarında başta flamingo olmak üzere kaz, ördek çeşitli göçmen kuşlar geliyor.