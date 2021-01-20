MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya'daki Küçük Göl dondu
GeriGündem Konya'daki Küçük Göl dondu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Konya'daki Küçük Göl dondu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya'daki Küçük Göl dondu
Abone Olgoogle-news

KONYA'nın Kulu ilçesinde etkisini gösteren kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 16 dereceye kadar düşmesi üzerine Küçük Göl, buz tuttu.

Tuz Gölü'nün kuzeybatısında, Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan, flamingoların yaşam alanı Düden Gölü'ne komşu Küçük Göl, hava sıcaklığının eksi 16 dereceye düşmesi üzerine dondu. Sığ yapıya sahip göl yüzeyinde buz kütleleri oluştu. Gölde yağış nedeniyle de su seviyesinde artış olduğu gözlendi. Göle, yaz aylarında başta flamingo olmak üzere kaz, ördek çeşitli göçmen kuşlar geliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle