Konya’da yasa dışı avlanan 6 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü, Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, ilçeye bağlı kırsal alanda denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde belgesiz olarak yasa dışı kara avcılığı yaptığı belirlenen 6 avcıyı yakaladı.

Avcılar hakkında yasal işlem başlatarak idari para cezası kesen ekipler, ele geçirilen ruhsatsız 3 av tüfeğine ise el koydu.