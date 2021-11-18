Konya'da yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi

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Olay, Kulu ilçesi Alparslan Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında Kamil Altundal'a ait 4 katlı binada meydana geldi. Alt katı fırın ve pastane de olarak kullanılan binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu itfaiye haber verdi. Binadakiler tahliye edilirken, yangın ekiplerin 1 saat süren çalışması ile diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri de tedbir amaçlı Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.