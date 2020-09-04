MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
GeriGündem Konya'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KONYA (AA)
Haber Giriş: 04.09.2020 - 11:52 | Son Güncelleme:

Konya'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
Abone Olgoogle-news

Konya'nın Kulu ilçesinde, hafif ticari aracın bariyere çarpıp takla atması sonucu ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı.

Konya-Ankara kara yolunun ilçe girişinde, Doğukan Çapan (19) idaresindeki 06 FK 5471 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyere ve çöp konteynerine çarparak takla attı.

Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralı, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Çapan, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle