Konya'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı

Konya-Ankara kara yolunun ilçe girişinde, Doğukan Çapan (19) idaresindeki 06 FK 5471 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyere ve çöp konteynerine çarparak takla attı.

Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralı, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Çapan, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.