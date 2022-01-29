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Bakan Koca duyurdu: Konya’da sağlık çalışanlarına saldırıda 1 kişi tutuklandı

#Fahrettin Koca#Sağlık Çalışanlarına Saldırı#Konya
Bakan Koca duyurdu: Konya’da sağlık çalışanlarına saldırıda 1 kişi tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nde dün yaşanan şiddet olayında 1 kişinin tutuklandığını açıkladı.

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gelişmeyi şu sözlerle aktardı:

Konya Şehir Hastanesi'nde dün yaşanan şiddet olayında dört arkadaşımıza karşı işlenen kasten yaralama ve görevini yapmaya engel olma suçlarını işleyen üç şüpheliden biri hakkında tutuklama kararı verilmiş olup, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. İki şüpheli hakkında adli kontrol kararı alınmıştır. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kamuoyuna duyurulmuştur. Yargının vereceği kararların sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikte olacağına inanıyoruz. Bu günleri aşacağız.”

NE OLMUŞTU?

Konya'da yüksekten düşme nedeniyle ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne getirilen yaralıya müdahale eden 1’i kadın 4 hemşire, çıkan tartışmada hastanın yakını 3 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Şüphelilerden biri hemşirelere "Sizin maaşını biz ödüyoruz. Senin gibiler dayağı hak ediyor" demişti.

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#Fahrettin Koca#Sağlık Çalışanlarına Saldırı#Konya

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