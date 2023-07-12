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Konya'da rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı! Aralarında denetçi memurla da var

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#Konya#Rüşvet#Operasyon
Konyada rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı Aralarında denetçi memurla da var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 14:31

Konya'da kafelerden rüşvet alıp, denetim öncesi işletmelere haber veren denetçi memurlarında da aralarında olduğu 23 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 5'i sigara denetçisi 11 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tütün ve sigara denetimi yapan memurlara kafe işletmecilerince rüşvet verildiği iddiaları ile ilgili çalışma başlattı. Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde kafeler, 6 ay boyunca takibe alındı.

Sigara denetçilerinin mekanlara gitmeden önce kafe sahiplerinin ayakçılığını yapan Cemil V.'ye haber verdiği, Cemil V.'nin de kurduğu WhatsApp grubu üzerinde işletmelere bilgi verdiği belirlendi. Ayrıca kafelere giden denetçilerin olumsuz bir durum olmadığı yönünde tutanak düzenlediği, karşılığında ise Cemil V.'nin işletmecilerden topladığı paraları denetçilere verdiği tespit edildi.

Konyada rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı Aralarında denetçi memurla da var

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"DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYORUM"

Takip sonrası şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Eş zamanlı baskınlarda aralarında denetçi memurların da olduğu 23 şüpheli, gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan Kurtuluş G.'nin ifadesinde, "Kafelere hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini artırmak için danışmanlık hizmeti veriyorum ve onun karşılığında para alıyorum" dediği öğrenildi.

Konyada rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı Aralarında denetçi memurla da var

Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 5'i sigara denetçisi 11 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. 

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#Konya#Rüşvet#Operasyon

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