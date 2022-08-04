Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da otomobil, 'U' dönüşü yapan TIR'a çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme: 58 dk önce

#Konya#Trafik Kazası#Tır
Konyada otomobil, U dönüşü yapan TIRa çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Konya’da otomobil, ‘U’ dönüşü yapan TIR’a çarpıp takla attı. Kazada, otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya- Aksaray kara yolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Aksaray’dan Konya yönüne giden Şeref Işık yönetimindeki otomobil, refüj aralığından ‘U’ dönüşü yapan Erol Gökçil yönetimindeki TIR’ın dorsesine çarpıp, takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Şeref Işık ile yanındaki Ayten ve İrem Işık yaşamını yitirdi, Elif Işık ise yaralandı. Elif Işık, çağırılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenleri cenazeleri ise otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Kazanın ardından TIR şoförü Erol Gökçil, polis tarafından gözaltına alındı.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta feci kaza 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaralıBeşiktaş'ta feci kaza! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaralıHaberi görüntüle

POLİS RAPORUNDA İKİ SÜRÜCÜ DE HATALI

Polisin kaza tutanağında, TIR şoförü Erol Gökçil’in, öncelik hakkı olan Şeref Işık’ın otomobiline yol vermediği, Şeref Işık‘ın ise dönemece yaklaşırken hızını azaltmadığının belirlendiği ifade edildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Trafik Kazası#Tır

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio
Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio
Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa