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AA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 00:30,Son Güncelleme:/

Konya'da elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı

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Konya'da elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde ellerindeki demir iskele yüksek gerilim hattına takılan 3 işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi kavşağı yakınlarında Şerafettin Ş'ye ait hububat deposu önünde çalışan işçilerden Emre K, Kadir K. ve Yaşar A, sürükledikleri demir iskelenin yüksek gerilim tellerine çarpmasıyla elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçiler, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

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