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Konya'da dolu hayatı felç etti! İnanılmaz görüntüler

#Konya#Dolu#Hava Durumu

Konya'da dün etkili olan yağmur yağışı bazı ilçelerde yerini doluya bıraktı. Bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri ve ağaçlara da zarar verdi. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Kent merkezinde dün etkili olan sağanak yağmur, Çumra, Sarayönü ilçelerinde yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışı, tarım arazileri ve ağaçlara zarar verdi. 33 mahallede buğday, arpa ve mısır ekili tarım arazilerinde doludan etkilendi. Dolu yağışı sırasında ise oluşan görüntüler ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik tarafından yapılan açıklamada, AFAD sekretaryasındaki Çalışma Grubu'na saat 15.20'den itibaren ev ve iş yerlerini su basması ile ilgili 45 ihbar geldiği ve bu ihbardan 43'ünün sonuçlandığını, 2 ihbarla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi. Dere Mahallesi'nde mahsur kalan 2 kişi ile Kayadibi Mahallesinde mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıld.

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Karaağaç Mahallesinde mahallesin sel suları nedeniyle yollar zarar gördü. Meram Belediyesi ekipleri yollardaki tahribatın giderilmesi ve tragik akışının normale dönmesi için çalışma başlattı. Yeşildere Mahallesinde bahçe duvarının göçmesi sonucu bir araç zarar görürken, yollarda hasar olduğu, tarım arazilerinin su altında kaldığının tespit edildiği belirtildi.

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25 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ

Akören ilçesi Alan Mahallesinde su baskınında barınak içerisine giren yağmur suları nedeniyle 25 küçükbaş hayvan öldü. Emirgazi ilçesi TOKİ konutlarında iki binanın bodrum katını su bastığı, müstakil iki farklı ev ile yanlarında bulunan ve içerisinde hayvanların bulunduğu ahır kısmının sular altında kaldığı belirtildi. Ekipler bölgede kurtarma çalışması başlattı.

Konyada dolu hayatı felç etti İnanılmaz görüntüler

Çumra, Yunak, Bozkır ve Güneysınır ilçelerinde ise bazı tarım arazilerinin sular altında kaldığı ve ekili ürünlerde hasar oluştuğu bildirildi.
Konyada dolu hayatı felç etti İnanılmaz görüntüler

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#Konya#Dolu#Hava Durumu

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