5. İslami Dayanışma Oyunları başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayırlı olsun' mesajı

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Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu, tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye’nin ev sahipliğinde başladı. Konya’da 09-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlara 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yarışacak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAYIRLI UĞURLU OLSUN



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışını yaparak, "Tüm emeği geçenleri şahsım, milletim adıma tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "İlim ve irfan şehri hoşgörü sembolü Konya'dan 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndan herkesi selamlıyorum. Bugün sporun kardeşliğin ve dayanışmanın temsil edildiği oyunlara ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Konya, 4 kıtadan 56 ülkeden 24 farklı branşla spor şölenine ev sahipliği yapacak. Hep birlikte şehrimize, İslam alemine yakışır şekilde mükemmel bir organizasyonu gerçekleştireceğiz.Sporun birleştirici gücü, böylesine organizasyonlarda çok daha farklı şekilde ortaya çıkıyor. Ülkelerimiz arasındaki bağın ve kardeşliğin gelişmesine sebep oluyor. Aşkın ve sevginin vatanı, hoşgörünün temsilcisi Konya'dan bir daha duyurmak isteriz ki: Hayat dini olan İslam, barış ve esenlik demektir. Ülke olarak son 20 yılda hem sportif başarılarımız ve madalyalarımız artı. Ülkemiz her branşta talep edilen spor ülkesi haline geldi. Bugün en önemli organizasyonlardan biri olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış coşkusunu 56 ülkeden gelen misafirlerimizle Konya'da buluşturuyor olmamız bizim için önemli bir ayrıcalıktır. Bu oyunların hazırlık sürecinde olağanüstü bir gayet ve heyecanla çalıştık. Hem oyunlar boyunca kullanılacak hem de oyunlar sonrası ülkemize ve dünyaya hizmet edecek eserleri ülkemize kazandırdık. Tüm bu gayretlerin sonucunda Konya 2021 unutulmayacak bir spor şöleni olacak. Bu etkinliğin insanlığa mesajı, birlik, kardeşlik, şefkat ve dayanışmadır" ifadelerini kullandı.

LİDERLER, AÇILIŞ SERENOMİSİNE KATILDI

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Konya Büyükşehir Stadı’nda düzenlenen açılış seremonisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik Bakanı Abdulrahman Al Mutairi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçileri ile spor severler katıldı.





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Seremonimi de dansçılar ’5’inci İslami Dayanışma Oyunları’ logosunun koreografisini sergileyecek. Oyunlara özel, lale biçiminde tasarlanmış olan logo aynı zamanda 21 sayısını içinde barındırıyor ve bu oyunların asıl yapılması gereken yıl olan 2021’i simgeliyor. Logo aynı zamanda Arapça ’kardeş’ anlamına gelen kelime yer alıyor.





Törende Efesten Zeugmaya, Göbeklitepeden Ayasofyaya Türkiye coğrafyasında buluşan kültürel zenginliklerin tanıtıldığı video yayınladı. Ardından milli marş eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Organizasyona katılan gönüllüler ile oyunlara katılan ülkelerin sporcuları geçit töreni düzenledi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ONURUNA YEMEK VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya'ya gelen devlet ve hükümet başkanları onuruna akşam yemeği verdi.





Yemeğe, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Suudi Arabistan Spor Bakanı ve İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud, Katar Olimpiyat Komitesi Başkanı Şeyh Joaan bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.