Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da 2,5 milyon liralık kurbanlık vurgunu

#Konya#Polis#Dolandırıcılık
Konyada 2,5 milyon liralık kurbanlık vurgunu

KONYA'da 11 besiciden 48 küçükbaş ve 72 büyükbaş kurbanlık alıp yaklaşık 2,5 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülen Doğan P., Serkan P. ve Murat T. gözaltına alındı. Üst düzey yönetici tanıdıkları olduğunu söyleyen 3 kişinin, vadeyle hayvan satın alıp, parasını ödemedikleri belirtildi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 besicinin mart ayında dolandırıldıkları yönünde yaptığı müracaat sonrası çalışma başlattı. Ekipler şüphelilerin, satış öncesi tarım müdürlükleri ile belediyelerdeki üst düzey yöneticileri tanıdıklarıyla kendilerini kuvvetli gösterip güven sağlayarak, vadeyle hayvan satın alıp parasını geri ödemediklerini belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, kimliklerini belirlediği Doğan P., kardeşi Serkan P. ve müşteri bularak aracılık yapan Murat T.'nin aynı yöntemle toplam 11 besiciden 48 küçükbaş ve 72 büyükbaş kurbanlık alıp yaklaşık 2,5 milyon liralık vurgun yapmaya çalıştığını saptadı.

Konyada 2,5 milyon liralık kurbanlık vurgunu

Polis, yaptığı çalışmalarının ardından düzenlediği operasyonla Doğan P., kardeşi Serkan P. ve Murat T.’yi gözaltına aldı. Şüphelilere ait çiftlikteki aramada, 1 imzalı boş senet, 1 ajanda, 4 şarjör ile kurbanlık olarak satmaya hazırlandıkları havyanlar ele geçirildi. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Polis#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!

Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık
ABDli şarkıcı R. Kellyye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

#Robert Sylvester Kelly
Süper Ligde bir ilk Böylesi daha önce yaşanmadı...

Süper Lig'de bir ilk! Böylesi daha önce yaşanmadı...

#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık
ABDli şarkıcı R. Kellyye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

#Robert Sylvester Kelly
Süper Ligde bir ilk Böylesi daha önce yaşanmadı...

Süper Lig'de bir ilk! Böylesi daha önce yaşanmadı...

#Süper Lig