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Kontrolsüz sıvı kalbi etkiliyor

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#İklimbilimci#Sıvı#Kalp
Kontrolsüz sıvı kalbi etkiliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 07:00

İklimbilimcilerin 2023 yazı ile ilgili sıcaklık öngörüleri ‘Haziran ayı geldi yaz gelmedi’ söylemleri gölgesinde kalsa da birleşilen ortak görüş yazın geç geleceği, şiddetli sıcak ile uzun süreceği yönünde.

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Sağlıklı bireyleri dahi etkileyen sıcak yaz ayları, özellikle kalp kapak hastaları ve mitral kapak ameliyatı olmuş hastaların hayatında olumsuz etkilere sebep oluyor.

Kontrolsüz sıvı kalbi etkiliyor

Sıcak havaların kalbe fazla yük yüklediğini, vücut ısısının korunması için kalbin daha hızlı attığını dolayısı ile daha fazla çalıştığını belirten kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, şu uyarıları yapıyor: “Kalp hızının fazla olması, mitral kapak hastalarında ve mitral kapak ameliyatı olmuş hastalarda nefes darlığının artmasına neden olabilir. Bu nedenle vücudun su dengesine dikkat etmeli. Vücut su dengelerini takip etmenin en pratik yolu ise haftalık kilo takibi. Eğer hasta 1 haftada 2-3 kilo almış ise su ve tuz tüketimi kısıtlanmalı. Aksine hastaların tansiyonu düşük seyrediyor ve kilo kaybı varsa ki bu yazın sıcak günlerinde olabilecek bir durumdur. Gereğinde idrar söktürücü ilaçlar kesilebilir ve daha fazla su tüketmeleri önerilir.”

 

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#İklimbilimci#Sıvı#Kalp

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