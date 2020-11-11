Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi

Kaza, Eskişehir-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, direksiyonun hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan Haydar G., yönetimindeki 06 CDJ 256 dorse plakalı tır, önce tabelaya ardından da bariyerlere çarptı. 65 metre boyunca bariyeri önüne katarak sürüklenen tır, zorlukla durabildi. Kazayı gören sürücüler durumu hemen 112 Acil servis ve polis bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza sonrasında olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yolda trafik bir süre tek şeritten devam etti.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.