Kontrolden Ã§Ä±kan 2 TIR kÃ¶prÃ¼den baÄŸlantÄ± yoluna dÃ¼ÅŸtÃ¼

Haberin DevamÄ±

Kaza, sabah saatlerinde EskiÅŸehir-Bursa kara yolu 11'inci kilometredeki Ã‡ukurhisar kÃ¶prÃ¼lÃ¼ kavÅŸaÄŸÄ±nda meydana geldi. SÃ¼leyman Kurt (32) idaresindeki 63 ACG 488 plakalÄ± TIR ile Ramazan SarÄ±Ã§am'Ä±n (62) kullandÄ±ÄŸÄ± 26 UA 913 plakalÄ± TIR, yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava nedeniyle kontrolden Ã§Ä±ktÄ±.

KÃ¶prÃ¼ bariyerlerini aÅŸan 2 TIR, arka arkaya baÄŸlantÄ± yoluna dÃ¼ÅŸerek devrildi. Ä°hbarla bÃ¶lgeye ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan Kurt, Osmangazi Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'ne, SarÄ±Ã§am ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Haberin DevamÄ±

TIR'lardaki ÅŸeker pancarÄ± ile buzdolaplarÄ± yola dÃ¼ÅŸtÃ¼, kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

Â