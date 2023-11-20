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Kontrolden çÄ±kan 2 TIR köprüden baÄŸlantÄ± yoluna düÅŸtü

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#EskiÅŸehir#Kaza#TIR
Kontrolden Ã§Ä±kan 2 TIR kÃ¶prÃ¼den baÄŸlantÄ± yoluna dÃ¼ÅŸtÃ¼
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 20, 2023 13:31

EskiÅŸehir'de 2 TIR'Ä±n kÃ¶prÃ¼ bariyerlerini aÅŸÄ±p, baÄŸlantÄ± yoluna dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ kazada 2 ÅŸofÃ¶r aÄŸÄ±r yaralandÄ±. TIR'lardaki ÅŸeker pancarÄ± ile buzdolaplarÄ± yola dÃ¼ÅŸerken kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

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Kaza, sabah saatlerinde EskiÅŸehir-Bursa kara yolu 11'inci kilometredeki Ã‡ukurhisar kÃ¶prÃ¼lÃ¼ kavÅŸaÄŸÄ±nda meydana geldi. SÃ¼leyman Kurt (32) idaresindeki 63 ACG 488 plakalÄ± TIR ile Ramazan SarÄ±Ã§am'Ä±n (62) kullandÄ±ÄŸÄ± 26 UA 913 plakalÄ± TIR, yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava nedeniyle kontrolden Ã§Ä±ktÄ±.

Kontrolden Ã§Ä±kan 2 TIR kÃ¶prÃ¼den baÄŸlantÄ± yoluna dÃ¼ÅŸtÃ¼

KÃ¶prÃ¼ bariyerlerini aÅŸan 2 TIR, arka arkaya baÄŸlantÄ± yoluna dÃ¼ÅŸerek devrildi. Ä°hbarla bÃ¶lgeye ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan Kurt, Osmangazi Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'ne, SarÄ±Ã§am ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Kontrolden Ã§Ä±kan 2 TIR kÃ¶prÃ¼den baÄŸlantÄ± yoluna dÃ¼ÅŸtÃ¼

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TIR'lardaki ÅŸeker pancarÄ± ile buzdolaplarÄ± yola dÃ¼ÅŸtÃ¼, kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

Kontrolden Ã§Ä±kan 2 TIR kÃ¶prÃ¼den baÄŸlantÄ± yoluna dÃ¼ÅŸtÃ¼

Kontrolden Ã§Ä±kan 2 TIR kÃ¶prÃ¼den baÄŸlantÄ± yoluna dÃ¼ÅŸtÃ¼

Kontrolden Ã§Ä±kan 2 TIR kÃ¶prÃ¼den baÄŸlantÄ± yoluna dÃ¼ÅŸtÃ¼

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#EskiÅŸehir#Kaza#TIR

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