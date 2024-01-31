Konteynerkentte birinci yıl

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Deprem bölgesine yaklaşık 12 milyon lira yardım yapan Kadın ve Demokrasi Vakfı’nın (KADEM) Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ile birlikte deprem bölgesini ziyaret ettik. Konteynerkentlerde yaşam normale dönmeye başlasa da kayıpların acısının hâlâ yüreklerde olduğunu gördük. Deprem bölgesindeki ilk durağımız Kahramanmaraş’ta, Baykar Holding’in kurduğu konteynerkent oldu. Konteylerlerin arasında ilerlerken bizi karşılayan, içi yarıya kadar portakal suyu dolu bidonla dolaşan 4’ncü sınıf öğrencisi Ahmet Efe ve arkadaşları oldu. Ahmet Efe’nin yanağını okşayıp, “Ne yapıyorsun bu bidonla” diye soruyorum. Bidondaki portakal suyunu bardağı 5 TL’den satıyorlarmış. Depremi soruyorum sonra. “Yola çok yakın apartmandaydık. Hatırlamıyorum. Başım çok dönüyordu” diye cevap veriyor.

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Hemen ileride, depreme sömestr tatilinde yakalanan Ankara TED Üniversitesi öğrencisi Candan ve kardeşi bir sokak kedisini besliyor. Anneleri konteynere almadığı için kediye kapının önünde bakıyorlarmış. 6 Şubat’taki ilk depremin hâlâ etkisinde olduğunu anlatıp, o geceyle ilgili, “Annem pazar günü kardeşimin okulu için sarma ve pasta yapmıştı. O gece deprem oldu. Patlama sesiyle uyandım. Deprem olduğunu anlayınca kardeşime bir şey olmasın diye üzerine kapandım. Dedemin bizi dışarı çıkarttığını hatırlıyorum. Dev bir moloz yığınının ortasından çıkmıştık” sözleri dökülüyor ağzından.

DEPREMZEDELERİN ÖRGÜ BEBEKLERİ

- KADEM’in kurduğu Kadın Destek Merkezi’nde depremzede kadınlar buradaki kurslarda öğrendikleriyle örgü oyuncak bebekler yapmışlar. Onlardan biri de kucağında 1.5 yaşındaki kızı Elif’le kursa devam eden Dilek Göktaş. “Beşiğinden zor aldık kızımı. Allah bir daha göstermesin” diye dua eden Göktaş, “Şimdi 6 kişi konteynerde yaşıyoruz. Sığmaya çalışıyoruz ama Allah’ım bu günleri aratmasın” diyor. KADEM’in bölgede görev yapan öğretmenlerinden Şerife Kazancı ise, kadınların el emeği ürünlerini satmaları için bir fırsat yaratılmasını istiyor. KADEM Vakfı Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu kadınları dikkatle dinliyor. Bir yandan da depremde ölenler için helva kavruluyor. Saliha Okur Gümrükçüoğlu helvayı kadınlara ikram ediyor. Yanındaki oğlu Ethem de annesine yardım ediyor bu sırada. Depremzede kadınlar Saliha Okur Gümrükçoğlu’nu görmekten oldukça memnun, “Bizi hiç yalnız bırakmadınız, eliniz hep buradaydı” diyerek teşekkür ediyorlar.

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