Konteynerde tiner faciası: 3 ölü 2 yaralı

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İSTANBUL Sultanbeyli’deki Tube Çelikyapı firmasında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde dün sabaha karşı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, konteynerdeki işçilerden Murat Çolak (21), Muhammed Şahin (18) ve Fırat Karadağ (17) hayatını kaybetti.

Yaralanan 2 işçi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Kaya’nın (27) hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. İstanbul İtfaiyesi ekipleri, yaptıkları ilk incelemede, konteynerde bulunan sobanın tinerle tutuşturulması sırasında tinerin patlaması sonucu yangının çıktığını belirledi. İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.