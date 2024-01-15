×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Konteynerde yangın faciası! 3 işçi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Sultanbeyli#İstanbul Valiliği#Baraka
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 09:21

Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanında bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Sultanbeyli Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta, sabaha karşı, çelik yapı malzemeleri üreten bir firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, konteynerdeki işçilerden Murat Çolak (21), Muhammed Şahin (18) ve Fırat Karadağ (17) hayatını kaybetti. Yaralanan Ahmet K. (21) ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "15.01.2024 günü Sultanbeyli ilçesi Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak’ta özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1’i ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

Konteynerde yangın faciası 3 işçi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Konteynerde yangın faciası 3 işçi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sultanbeyli#İstanbul Valiliği#Baraka

BAKMADAN GEÇME!