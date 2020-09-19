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Tuna İŞLEYEN - DHA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 14:20 | Son Güncelleme:

Konserve yapacaklardı... Otomobili yaktılar!

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Konserve yapacaklardı... Otomobili yaktılar!
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, garajda park halinde bulunan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının, domates konservesi yapmak için yakılan ateşin otomobile sıçraması sonucu çıktığı iddia edildi.

Tavşanlı ilçesi Çırçırçeşme Mahallesi’nde oturan Davut Çetinkaya’ya ait evinin yanındaki garajda bulunan otomobilinden dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Domates konservesi yapmak için yakılan ateşin otomobile sıçraması sonucu çıktığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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