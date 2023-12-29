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’Kömür yardımı’ kararı Resmi Gazete’de

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#Kömür Yardımı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Resmi Gazete
’Kömür yardımı’ kararı Resmi Gazete’de
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 05:08

İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak. İl ve ilçe bazında hane başı dağıtımı yapılacak kömür miktarları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak belirlenecek. Kararda, her il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca muhtaçlık kriterine uygun olarak yardımdan faydalanacak hanelerin tespit edileceği belirtilirken, sayıları belirlenen hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmeleri sonucunda onaylanacak. Kararda ayrıca, ihtiyaç sahibi hanelere iletilecek kömür bedeline ilişkin faturaların hanenin ikamet ettiği vakıf adına düzenleneceği de ifade edildi. 

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#Kömür Yardımı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Resmi Gazete

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