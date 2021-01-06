Komşuda korkutan deprem… Nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan depremlere her gün bir yenisi ekleniyor. Başta merkez üssü olmak üzere, çevre illerde de hissedilen depremi yoğun olarak hisseden birçok kişi, sosyal medyadan ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Bulgaristan'da saat 02.50'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin 3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi. 6 Ocak son depremler listesine göre gün içerisinde Afyonkarahisar, Antalya, Elazığ, Van, Kütahya'da şiddetleri 1.4 - 3. nokta arasında değişen depremler yaşandı.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.01.06 07:21:23 36.3882 29.8713 3.5 -.- 1.4 -.- KARADAG-KAS (ANTALYA) İlksel
2021.01.06 07:03:51 38.4590 30.7707 7.5 -.- 1.6 -.- BULANIK-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.01.06 06:30:16 38.5750 39.5082 5.0 -.- 1.7 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel
2021.01.06 05:00:31 38.4105 39.2970 5.1 -.- 1.8 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.01.06 04:55:55 37.9460 27.1082 7.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.06 04:41:33 37.9312 27.0965 8.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.06 03:46:34 38.6908 43.2002 5.0 -.- 2.0 -.- AGARTI-(VAN) İlksel
2021.01.06 02:50:32 43.7990 24.6247 3.0 -.- 3.9 3.9 BULGARISTAN İlksel
2021.01.06 01:36:33 37.7317 27.0838 5.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.06 01:31:18 39.2032 29.3430 6.5 -.- 2.1 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2021.01.06 01:26:08 41.3558 44.0820 5.1 -.- 3.3 3.3 GURCISTAN İlksel
2021.01.06 01:06:27 37.9182 26.9952 2.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.06 00:47:08 37.8672 26.7550 2.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.06 00:18:48 37.8868 26.9313 11.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.06 00:12:43 39.1588 29.0953 8.8 -.- 1.6 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
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