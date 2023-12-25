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Komşu ilacı hastalık nedeni

Güncelleme Tarihi:

#Türk Böbrek Vakfı#Kardiyorenal Sendrom#İlaç
Komşu ilacı hastalık nedeni
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 07:00

Türkiye’de böbrek hastalıklarının görülme sıklığı yüzde 15.7, kalp hastalıklarının görülme sıklığı ise yüzde 42 civarında. Ancak hem böbrek hem kalbi etkileyen bir hastalık daha var: Kardiyorenal sendrom. Prof. Dr. Sever, rastgele ilaç kullanımının da bu hastalığa yol açabildiğini belirterek “Komşunun, akrabanın önerdiği ilaçları almayın” uyarısı yaptı.

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Türk Böbrek Vakfı yönetim kurulu üyesi ve nefroloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, düzenlenen basın toplantısında bilinçsiz ilaç kullanımı konusunda önemli uyarılarda bulundu:  “Vücuttaki tüm organlar birbiri ile işbirliği içindedir. Kalp ve böbrek arasında bu işbirliği diğer organlara göre daha fazladır. Böbrek bu organların başında geliyor. Bu nedenle kardiyorenal sendrom dediğimiz kalp - böbrek sendromu karşımıza sıklıkla çıkmaktadır. Bu hastalığın 5 alt grubu var. Kardiyorenal sendrom kalbin hastalanıp böbreği etkilemesi, renokardiyak sendrom ise önce böbreğin hastalanıp kalbi etkilemesi. Şeker, yüksek tansiyon, şişmanlık, metabolik sendrom, damar kireçlenmesi, kolesterol yüksekliği, iki organ için de risk faktörüdür.

Komşu ilacı hastalık nedeni

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TAHRİBAT YARATIYOR

Romatizmal ilaçlar, bazı kontrast madde ilaçları, antibiyotikler, rasgele ilaç kullanmak, bitkisel adı altında kullanılan ilaçlar kardiyorenal sendroma neden olabilir. Ancak bilinçsiz kullanılan her ilaç böbrek, kalp ve diğer organlarda tahribata neden olabilir. Hekiminize sormadan ilaç kullanmayın. Böbrek hastalığı görülme sıklığı yüzde 15, koroner kalp hastalığının görülme sıklığı yüzde 42 civarında. Böbrek hastalıklarının çok büyük bölümünün zaten farkında olmadığımız için görülme sıklığını söyleyemiyoruz.”

Komşu ilacı hastalık nedeni

ÇOCUK KARDİYOLOĞU YETİŞMİYOR

Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven de toplantıda Türkiye’de çocuk kardiyoloji uzmanının azlığına da dikkat çekti: “Türkiye’de çocuk kardiyoloğu sayısı 490 adet. 85 milyon ortalama kayıtlı Türk insanı ve yaklaşık 5 milyon göç alan bir ülkede 90 milyona 490 çocuk kardiyoloğu çok az bir sayıda. Biz vakıftan bir çocuk kardiyoloğu doktorumuz ile Batman’da yolda yürüyemez hale geldik çünkü herkes bize hastalıklarını anlatır oldu.”

 

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#Türk Böbrek Vakfı#Kardiyorenal Sendrom#İlaç

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