Komisyon, 34 fezlekeli HDP’li için 20 Ocak’ta toplanıyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “hızlıca çözün” talimatının ardından Güzel’in fezlekesi süratle Meclis’e gönderilirken, Meclis Başkanlığı da fezlekeyi bekletmeden dün sabah hemen Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na sevk etti. Komisyon da Güzel’in durumunu görüşmek üzere 20 Ocak Perşembe günü toplanma kararı aldı.

İKİ AYRI FEZLEKE

Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili süreç de böylece start almış oldu. Komisyon bu toplantısında, Güzel’in, her ikisi de “terör örgütü üyeliği” ile ilgili iki ayrı fezlekesini görüşerek işlem yapacak.

MECLİS’TE BEKLEYENLER

Güzel’in, bu iki dosyanın dışında, “terör propagandası, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçeleriyle hazırlanarak gönderilen ve halen Meclis’te bekleyen 34 ayrı fezlekesinin daha bulunduğu bildirildi. HDP’li Güzel ile ilgili dokunulmazlık sürecini başlatan fotoğraflar, terör operasyonunda öldürülen PKK’lı Volkan Bora’nın cep telefonundan çıkmıştı.

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SÜREÇ BÖYLE İŞLEYECEK

Dokunulmazlıkla ilgili daha önce yaşanan örnekler de dikkate alındığında Güzel ile ilgili süreç şöyle işleyecek: “Bütün partilerin temsil edildiği komisyon ilk toplantısında Güzel’in fezlekesini, savunmasını da alarak gerekli incelemenin yapılması için alt komisyona sevk edecek. Alt komisyon incelemesinin ardından komisyonda dokunulmazlığın kaldırılıp kaldırılmaması oya sunulacak.

NİHAİ KARAR KURUL’DA

Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar çıkması halinde, bu konudaki nihai kararın alınacağı Genel Kurul süreci başlayacak. Genel Kurul’da da dokunulmazlığın kaldırılması kararı alınması halinde de Güzel ile ilgili yargı süreci başlayacak.”

BİR AYI AŞABİLİR

Komisyon kaynakları, dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili benzer bir süreç yaşayan eski HDP’li Tuma Çelik örneğine dikkat çekerek, bütün bu sürecin bir ayı aşkın bir süre alabileceği bilgisini verdi. Komisyon kaynaklarına göre, Meclis’te şu anda dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle bekleyen fezleke sayısı da 1477’ye ulaştı. Fezlekelerin 15’i AK Parti, 262’si CHP, 13’ü İYİ Parti, 9’u MHP, 1052’si HDP, 66’sı Demokratik Bölgeler Partisi, 25’i Türkiye İşçi Partisi, 7’si Demokrat Parti, 4’ü Zafer Partisi, 2’si Yenilik ile Memleket partilerine ve 22’si de bağımsız milletvekillerine ait.