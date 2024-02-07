Kombi yakmamak tahliye nedeni olabilir mi? 15 derece sınırına dikkat! Diğer dairelerin maddi zararını karşılamak zorunda kalabilirsiniz...

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Havaların soğuması, apartmanlarda 'kombi' krizini de beraberinde getirdi. Tasarruf amacıyla kombilerini düşük derecede çalıştıran ya da bazı odalardaki petekleri kapalı tutan kat malikleriyle ilgili tartışmalar, sosyal medyada ve mesaj gruplarında sık sık yaşanıyor. Bu nedenle davalık olan komşularla ilgili haberler de zaman zaman medyada karşımıza çıkıyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18’inci maddesinde bu konunun detaylı bir şekilde belirtildiğini söyleyen Ümit Yasin Kısa, "Kat malikleri, bağımsız bölümlerini, eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdür” dedi.



“Bu kanundan hareketle kat malikleri komşuluk hukukuna riayet ederek, diğer komşularının zararına olacak hareketlerden kaçınmalıdır” diyen Kısa, “Bu durumda 'kötü niyetli' olarak kombisini yakmayan kişinin kurallara aykırı davrandığı söylenebilir. İlgili kişi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yapabilir” ifadelerini kullandı.



15 DERECE SINIR OLARAK GÖRÜLÜYOR



Dış ortam sıcaklığının 10 derecenin altına düşmesi halinde, ısıtma sistemlerinin çalıştırılması yönünde karar olduğunu belirten Ümit Yasin Kısa, “Bu derece İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15 derece olarak belirlenmiş durumda… Mağdurlar, 15 derecenin altında yakan komşudan, zarara uğradığı şeklinde davacı olabilir" dedi.





MADDİ ZARAR NASIL HESAPLANIYOR?

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Ümit Yasin Kısa, “Hakimin yapacağı tespit neticesinde vakanın varlığı ortaya çıkarsa, talep halinde hakim tarafından zararların giderilmesine karar verilebilir” dedi ve ekledi:

‘ARA KATTAKİ DAİRE KOMBİSİNİ YAKMIYORSA HEM ALT HEM ÜST KOMŞUNUN ZARARINI KARŞILAMAK ZORUNDA KALABİLİR’

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Diyelim ki ara kattaki daire kombisini yakmıyor. Yakmadığı için hem alt hem de üst daire ısınmada sorun yaşıyor. Böyle bir durumda her iki katın da mı zararı karşılanıyor?



Bu sorumuza Ümit Yasin Kısa, “Bu durumda komşu nedeniyle uğranan bir zarar varsa bunu ispat ederek hakimden müdahale talep edilebilir. Bir kat malikinin hem üst hem alt hem de kapı komşusu için aynı şartlar yürürlükte oluyor. Hepsi kendi yönünden bu şekilde talepte bulunma hakkına sahip. Hakimin vereceği karara göre kombisini yakmayan daire, zarara uğrayan diğer dairelerin maddi zararını karşılayabilir” cevabını verdi.





KOMBİSİNİ YAKMAYAN KİRACILAR DİKKAT!

Peki kiracının kombisini yakmaması ev sahibi nezdinde bir tahliye nedeni olabilir mi?



DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK KURALLARINA AYKIRI DİĞER DAVRANIŞLARA DİKKAT!

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Çoğu büyük sitelerde ferdi sistem yerine merkezi sistem kullanılıyor. Fakat burada da bir daire sakini evinin yeteri kadar ısınmadığını söyleyebilir. Böyle bir durumda hukuki bir hak aranabilir mi? “Merkezi sistemin kendinden kaynaklanan arıza vb. olması halinde kat maliki bunu yöneticiye iletmelidir” diyen Ümit Yasin Kısa, “Bu gibi genel kullanım için ortak alanlardan tüm kat malikleri sorumludur. Tabii ki yönetim planı da böyle durumlarda öncelikle incelenmelidir. Eğer kat maliki çözüm sağlayamazsa Kat Mülkiyeti Kanunu’na dayanarak hakimin müdahalesini talep edebilir ve arızanın giderilmesi için yasal yollara başvurabilir” ifadelerini kullandı.

Türk Borçlar Kanunu’nun 316’ncı maddesinde bu durumun açıkça belirtildiğine değinen Ümit Yasin Kısa,dedi.Kısa,ifadelerini kullandı.Kat Mülkiyeti Kanunu’nda altı çizilen ‘doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı’ diğer davranışlara da değinen Ümit Yasin Kısa,dedi.

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Çoğu büyük sitelerde ferdi sistem yerine merkezi sistem kullanılıyor. Fakat burada da bir daire sakini evinin yeteri kadar ısınmadığını söyleyebilir. Böyle bir durumda hukuki bir hak aranabilir mi? “Merkezi sistemin kendinden kaynaklanan arıza vb. olması halinde kat maliki bunu yöneticiye iletmelidir” diyen Ümit Yasin Kısa, “Bu gibi genel kullanım için ortak alanlardan tüm kat malikleri sorumludur. Tabi ki yönetim planı da böyle durumlarda öncelikle incelenmelidir. Eğer kat maliki çözüm sağlayamazsa Kat Mülkiyeti Kanunu’na dayanarak hakimin müdahalesini talep edebilir ve arızanın giderilmesi için yasal yollara başvurabilir” ifadelerini kullandı.

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Fotoğraflar: iStock