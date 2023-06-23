Komando değil kurban timi

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7 kişiden oluşan ekip, hem üflemeli hem de havalı tüfekleri kullanarak uyuşturucu iğne fırlatıp kaçan kurbanlığı yakalamak için pratik yapıyor. Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde şef olarak görev yapan Mehmet Doğan, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

PSİKOLOJİ EĞİTİMİ DE VAR

“Kocasinan Kurban Timi her yıl olduğu gibi Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 1 ay süren hayvan davranışları ve refahı konusunda eğitimlerini tamamladı. Timimiz hayvanların nasıl zapturapt altına alınacağını bilen profesyonel bir ekip. Geçen sene kaçan 10 tane kurbanlık hayvanı yakalayıp sahiplerine teslim ettiler.”

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KURAL DIŞI KESİMİN CEZALARI BELLİ OLDU

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca, Kurban kesim yerlerinde gerekli kurallara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde ise 7 bin 283 TL idari para cezası uygulanacak. Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara da Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince 3 bin 36 TL idari para cezası verilecek.