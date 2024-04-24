Koltuklar geleceğe emanet

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GÖZÜMÜZÜN NURLARISINIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün ilk olarak bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajda özetle, “Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104’üncü yıldönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum. Büyük Millet Meclisimizin ilk başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum” dedi. Daha sonra Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği’ne konuk çocuklarla bir araya gelen Erdoğan, ardından da Milli Eğitim Bakanı Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Beştepe’de kabine toplantısının düzenlendiği salonda gerçekleşen kabulde, çocuklarla bir süre sohbet eden ve miniklerin kendisiyle fotoğraf çektirme isteğini kırmayan Erdoğan, programın sonunda toplu fotoğraf için poz verdi. Programa katılan çocuklara saat hediye edildi. Bir çocuk da Erdoğan’ı ve annesini kara kalemle çizdiği tabloyu hediye etti. - ANKARA

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EMİNE ERDOĞAN’DAN 23 NİSAN MESAJI: ÇOCUKLAR BİR CEVHER

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında şu satırları paylaştı: “Çocuklarımızın gülen gözlerinde, istikbalimizin ışığı parıldar. Biliyoruz ki her biri, bu topraklarda yetişen cevherlerdir. Onların zekâsı, çalışkanlığı ve vatanseverliği ile Türkiye daha da yüce zirvelere ulaşacaktır. Bilimi ve aklı rehber edinerek, barışın ve sevginin elçileri olacaklarına yürekten inandığım tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.” - ANKARA

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KÜÇÜK BAKAN: TATİLLER YETERLİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, koltuğunu Gölbaşı İnönü Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Irmak Genç’e devretti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Genç, “İlk icraatınız ne olacak?” sorusunu, “Ben okullara daha çok atölye, müzik, resim, spor salonları açmayı düşünüyorum çünkü çocuklarımızın kendilerini geliştirmesi konusunda daha fazla üzerinde durmalarını istiyorum” şeklinde cevapladı. “Teneffüs ve tatil sürelerinde bir değişiklik olacak mı?” sorusunu da Genç, ”Teneffüs ve tatil sürelerinin gayet yeterli olduğunu düşünüyorum” diye yanıtladı. - EĞİTİM SERVİSİ

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ÖZEL’DEN SEMBOLİK BAŞKANA: İYİCE YERLEŞ KALDIRABİLİRLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis’teki makam koltuğunu sembolik olarak Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası Keman Sanatçısı Dora Mimaroğlu’na devretti. “Buyurun Sayın Genel Başkanım” diyerek Dora’yı koltuğa davet eden Özel, oturmasına yardımcı olurken, “Şöyle sırtınızı yaslayın. Bu koltukta iyice yerleşmezsen kaldırabilirler” diye espri yaptı. Dora Mimaroğlu da “İleride sizlerden bayrağı devralacağım, o zaman geldiğinde bugünkü gibi geçici bir devir teslim olmayacak” dedi. - ANKARA

ATAM BİZ GELDİK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi törenlerin ardından Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı.

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Anne ve babalarıyla birlikte Ata’yı ziyarete gelen çocuklar, Atatürk tişörtleri ve Türk bayraklarıyla etrafa gülücükler saçarak ilgi odağı oldu. - Mert Gökhan KOÇ / ANKARA

‘EN GÜZEL BAYRAM’ 23 NİSAN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, renkli ve cıvıl cıvıl kutlamalara sahne oldu. İşte yurttan ve KKTC’den bayram manzaraları...

DÜNYANIN RENKLERİ TAKSİM’DE

İstanbul’da 23 Nisan resmi kutlamaları, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başladı. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar da kutlamalarda ülkelerinin bayraklarıyla boy gösterdi. Ülkelerinde savaş olan Ukraynalı ve Filistinli çocuklar da kortejdeydi. Melike ÇALKAP-Emin Mert KIRARSLAN / İSTANBUL

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YAZIYOR... MİNİKLER YAZIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Nisan dolayısıyla hazırlanan “Gazete ‘Çocuk’” internet ortamında da erişime açıldı. Gazetede spor, bilim, sanat ve iş dünyasından ünlü isimlerin çocukluk fotoğraflarıyla çocuklar için gönderdikleri mektuplar yer aldı. - EĞİTİM SERVİSİ

KKTC’DE BAYRAM NEŞESİ

23 Nisan Türkiye’yle birlikte KKTC’de de bir dizi tören ve etkinlikle kutlandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bayram mesajında KKTC’nin geleceğinin çocuklara emanet olduğunu söyledi ve “Türk olmakla övünüyoruz. Türk kimliği ve milli şuurunun yetişmesi noktasında iyi bir eğitim almak çok önemli. Çocuklar, iyi eğitim alın, Türkçe’yi asla ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı. - Ömer BİLGE / LEFKOŞA