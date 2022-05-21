Kolombiya’yla 5 milyar dolarlık ticaret hedefi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez ile eşi María Juliana Ruiz’i İstanbul’da ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde baş başa görüşen iki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi ve hazırlanan bildiriye imza attı. Erdoğan basın toplantısında özetle şunları söyledi: “İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri, stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Yüksek düzeyde iş birliği konseyi mekanizması sayesinde ilişkilerimizi iki yılda bir Cumhurbaşkanları olarak gerçekleştireceğimiz toplantılarla en üst düzeyde ele alacağız. Kolombiya halihazırda Brezilya’nın ardından Latin Amerika’daki en büyük ikinci ticari ortağımızdır. 2021’de ticaret hacmimiz ikiye katlanarak 2 milyar doları aştı. Kolombiya ayrıca geçen sene ihracatımızı en çok arttırdığımız ülkelerden biri oldu. Hedefimiz, ticaret hacmimizi en kısa sürede 5 milyar dolara ulaştırmaktır.

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UYUŞTURUCUYA KARŞI İŞBİRLİĞİ

Kolombiya aynı zamanda Latin Amerika’daki mevcudiyetimiz ve bölgeye açılır politikamız bağlamında da merkezi bir konumdadır. Savunma sanayi, sağlık, turizm, tarım ve göç gibi pek çok alanda işbirliğimizi geliştirmek için beraberce çalışıyoruz. Bilhassa göç başlığında düzensiz göçten en fazla etkilenen iki ülke olarak işbirliğine önem veriyoruz. Uluslararası platformlarda gerçekleştireceğimiz ortak girişimler yoluyla bu küresel sorunun çözümü yönünde birlikte çaba göstereceğiz. Ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı, terör ve organize suçlarla mücadele konusunda da iş birliğimizi arttıracağız.”

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez de konuşmasında, yatırımcılara kapılarının açık olduğunu belirterek “Kolombiya, Latin Amerika’da en fazla göç alan ülkelerden biri. Sizinle burada güvenlik konusundaki işbirliğimiz çok önemli. Çünkü Türkiye’nin NATO’daki mevcudiyeti çok önemli. Kolombiya’ya baktığımızda da Karayipler’de ve Latin Amerika’da çok önemli bir NATO üyesi” dedi.