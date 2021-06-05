Kolalı hırsız

Duvar delen hırsızlar, 30 Mayıs gecesi bu kez Esenyurt’ta ortaya çıktı. Duvarını delerek girdikleri tekel bayisinden 60 bin lira değerinde sigara alarak kayıplara karıştılar. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen polisler çok ilginç bir ayrıntı fark etti. Hırsızlardan biri sigaraları aldığı dolaba arkada delil bırakmamak için kola döküyordu.

Polis ekipleri kamera görüntülerinden yola çıkarak hırsızların kimliğini belirledi. Düzenlenen operasyonda, 6 işyerinden hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit ve hakaret suçlarından kaydı olan Abdurrahman E. (47) ile 5 işyerinden hırsızlık, başkasına ait kimlik kullanmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar vermeden kaydı olan Medeni Ç. (47) ve işyerinden hırsızlık, yalan beyanda bulunmaktan kaydı olan Muhsin Ö. (37) gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan Abdurrahman E. ve Medeni Ç. tutuklanırken, Muhsin Ö. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

‘DNA’YA ETKİSİ YOK’

Hırsızın arkasında delil bırakmamak için olay yerine kola dökmesi ile ilgili görüşüne başvurduğumuz Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Kola dökmenin DNA’ya etkisi yoktur. Ancak parmak izine etkisi vardır” dedi.

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