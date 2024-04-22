Koku isyanı

Haberin Devamı

Zonguldak’ın Ereğli ve Alaplı ilçeleri ile Düzce’nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar, cuma gecesi gaza benzer bir koku hissederek yetkililere ihbarda bulundu. Bunun üzerine doğalgaz firması ekipleri yaptıkları incelemelerde herhangi bir olumsuzluk tespit etmedi. Cumartesi gecesi Ereğli ilçesi Bölücek Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, yine gaza benzeyen yoğun kokuyu hissedip ihbarda bulundu. Kokunun etkisi artınca mahalleli sokağa dökülerek Oretec Mineral’e ait geri dönüşüm tesisinin önünde toplandı. Bunun üzerine bölgeye, jandarma, zabıta ve doğalgaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tesis çevresinde güvenlik önlemi alırken, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay ile zabıta ve doğalgaz firması ekipleri tesiste incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile belediye ekipleri ise malzemelerden numune alarak tutanak tuttu.

Haberin Devamı

‘EN AĞIR YAPTIRIMLARI UYGULAYACAĞIZ’

Tesis içinde kokunun kaynağı olan atıkları ekiplerle birlikte inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, “İzmir bölgesinden buraya getirilen tehlikeli atık sınıfında olan yanmış bir demir yığını var ortada. Acayip bir koku yayıyor ve çok rahatsız edici. Tespit tutanaklarımızı tuttuk. Bizler elimizden geleni yapacağız, en ağır yaptırımları uygulayacağız. Sizleri kimsenin zehirlemesine müsaade etmeyeceğiz. Bölgede istihdam yaratmak adına, hiçbir firma bizi zehirlemesin” dedi.

Tesise gelen bir kamyon şoförü, aracını görüntüleyen gazetecilere tepki gösterirken, mahallelilerle de tartışmaya girdi. Yetkili kadın, “Biz lisanslı atık alım firmasıyız. Malzemenin bu durumda olduğunu bilmiyorduk. Akşamüstü ‘Koku yapmış’ dediler. Biz il müdürlüğüne haber verdik. İzmir taraflarında yangın çıkmış, kozmetik ve baharat fabrikası. Yangından çıkan malzemenin doğalgaz kaçağı olmasın diye üzerine sıkılan malzeme olduğu söylendi bize” diye konuştu.

BÖLGE HALKI TEPKİ GÖSTERDİ

Bölücek Mahallesi’nde yaşayan kimya öğretmeni Recep Gültekin, “Bu fabrika uzun zamandır geri dönüşüm adı altında hizmet vermekte. Geri dönüşümün faydasını biliyoruz ama çevreyi kirleten bir fabrika. Bütün ağır sanayi atıkları burada toplanıyor. Şu an kokudan kimse duramıyor. Yoğun bir koku var. Yaşlılarımız hastalandı, çoluk çocuğumuz rahatsız. Kokunun kimyasal niteliğini bilmiyoruz, ben kendim kimya öğretmeniyim. Biz buradaki sıkıntılarımızı 250 imzalı dilekçelerle kurumlara bildirdik” ifadelerini kullandı. Tesis yetkilileri, İzmir’den getirilen atık malzemenin geri gönderileceğini belirtti.